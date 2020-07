Continua a tenere banco tra gli amanti del gossip, per la seconda volta, la rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Dapprima le liti, poi l’allontanamento, le frecciatine e gli indizi sui social: tra l’argentina e il ballerino pare che ormai la rottura sia confermata senza quasi più ombra di dubbio. Rimbalza però in questi momenti una fotografia che immortala De Martino al largo in compagnia di una ragazza.

Stefano De Martino e Belén Rodriguez: la rottura è 2.0

I social continuano ad essere il teatro prediletto di una fitta rete di frecciatine tra quelli che sembrano essere tornati ad essere due ex.

Continuano a fioccare nelle storie le parole di Belén Rodriguez che proprio su Instagram in più occasioni è intervenuta per sottolineare la sua posizione in merito ai tanti rumors sulla fine della sua relazione con De Martino. “L’amore è per gente vera“, sarebbe stata l’ultima stoccata dell’argentina presumibilmente rivolta all’ex che in queste settimane sarebbe stato additato come autore di un tradimento, tra le tutte le cause della rottura l’ipotesi più caldeggiata negli ambienti rosa.

Lo scatto con una “ragazza misteriosa”

Ad enfatizzare ancor più i toni curiosi e accesi che si muovo attorno alla coppia “scoppiata”, un ultimo scatto catturato dal settimanale Nuovo.

I paparazzi avrebbero di fatto raggiunto in mare aperto l’ex ballerino di Amici e ora conduttore dei Made in Sud per immortalarlo felice e sorridente a bordo di una barca e in compagnia di una ragazza “misteriosa”. Dallo scatto, quanto si può dedurre, è davvero limitativo: De Martino sorridente e una ragazza bionda non troppo vicina a lui ma solamente presente a bordo.

Quanto è bastato per scatenare gli amanti della cronaca rosa a caccia del nome della ragazza passando al vaglio tutte le ipotesi che potrebbero legarla al ballerino.

La verità: chi è Emma?

Un’amare delusione però per gli amanti del gossip che devono fare i conti con una realtà che è ben distante da quella che si paventava essere “De Martino pizzicato con una nuova fiamma”. La ragazza a bordo della nave parrebbe essere infatti solamente una storica amica del ballerino di nome Emma e a bordo con loro, di fronte a Capri, ci sarebbe stato anche lo stesso fidanzato di lei che (accidentalmente?) non sarebbe stato immortalato negli scatti.

