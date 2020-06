All’interno del contenitore domenicale di Domenica In la padrona di casa Mara Venier tiene compagnia alle famiglie italiane con la sua solita allegria. Ospite della scorsa puntata è stato nuovamente Stefano De Martino, che ha parlato del successo di Made in Sud e del rapporto particolare con le donne, evitando però di parlare della rottura con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: silenzio su Belen

Il ballerino era in collegamento da Napoli insieme ai colleghi Fatima Trotta e Biagio Izzo, dove conducono il programma Made in sud. De Martino si è prestato all’intervista con Mara, senza però toccare l’argomento Belen, di cui non si è fatto cenno per tutto il tempo.

Il conduttore ha invece parlato del suo rapporto inedito con le donne. Biagio Izzo ha infatti confermato: “È discolo e va sempre dietro alle donne, anche se in realtà sono più loro che vanno dietro a lui perché è bellissimo”. Mara ha confermato: “Lui le respinge, io lo conosco bene”, a cui Stefano ha aggiunto ironico: “Le donne ormai sono una religione che non professo più”.

Stefano ha poi ringraziato la padrona di casa dicendo che gli ha portato fortuna la sua ultima ospitata, dato il successo in termini di ascolto del programma di Rai 2.

La rottura con la showgirl rimane al centro del gossip

Il conduttore napoletano non ha fatto riferimento alla vicenda per cui è tornato nuovamente sulle riviste, cioè la fine della relazione con Belen Rodriguez.

Alla base della rottura della coppia ci sarebbero sia una lite accesa che presunti e molteplici tradimenti da parte del ballerino di Amici. Da parte dei diretti interessati non è mai arrivato nessun comunicato ufficiale, anche se ormai la rottura sembra certa.

La showgirl argentina aveva solamente confessato attraverso Instagram che non si tratta di un periodo facile per lei: “Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre e quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più” era stata l’unica dichiarazione di Belen.

