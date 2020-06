Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi non sembrano una coppia in crisi. I due sono stati infatti immortalati insieme in vacanza al mare, e le fotografie pubblicate dal settimanale Chi. Il tempo trascorso insieme smentirebbe quindi le voci che si erano diffuse qualche settimana fa, secondo cui la Marcuzzi e il marito starebbero attraversando un momento di crisi del loro rapporto.

Le voci di una crisi matrimoniale

Alessia Marcuzzi ha sposato il marito Paolo nel 2014 in Inghilterra con una cerimonia privata. Da allora la coppia non avrebbe avuto particolari problemi, e per questo quando qualche settimana fa si era diffusa l’indiscrezione riportata da Dagospia, secondo cui il matrimonio tra i due sarebbe stato in crisi, la notizia si era rapidamente diffusa.

La Marcuzzi aveva poi pubblicato, in una storia su Instagram, un video che mostra il marito a casa sua, probabilmente con l’intenzione di mettere fine alle voci sulla loro crisi.

Ad avvalorare l’ipotesi di rapporti tesi con il marito, però, erano stati anche l’assenza dell’uomo dai profili social della Marcuzzi e qualche giorno trascorso al mare con la figlia Mia, apparentemente senza la compagnia del marito.

Mia è la seconda figlia di Alessia Marcuzzi, che la conduttrice ha avuto durante la precedente relazione con il cantante Francesco Facchinetti. Il figlio maggiore, Tommaso, è invece nato dalla relazione con l’ex calciatore e ora allenatore Simone Inzaghi.

Le foto al mare: non sembra esserci crisi

Le foto pubblicate da Chi sembrano però smentire l’aria di crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito di cui si era parlato nelle scorse settimane. Né tra i due sembrano esserci rapporti tesi, a giudicare dalle immagini pubblicate dal settimanale.

La Marcuzzi e il marito Paolo sono stati immortalati insieme, al mare, in atteggiamenti affettuosi, a quanto pare nel corso di un fine-settimana di relax.

Foto del settimanale Chi: Alessia Marcuzzi e il marito abbracciati

Secondo quanto riportato da diverse fonti, le foto di Chi ritrarrebbero la coppia a Sabaudia, ospite del presidente del CONI Giovanni Malagò, che possiede una villa nel comune laziale. Queste immagini sembrerebbero quindi porre fine ad ogni indiscrezione sulla crisi del matrimonio fra i due.

Foto del settimanale Chi: Alessia Marcuzzi e il marito insieme

Alessia Marcuzzi, il ritorno a Temptation Island Vip

Alessia Marcuzzi intanto lavora al suo ritorno in tv.

La conduttrice romana sarà al timone della terza edizione di Temptation Island Vip, il reality che lo scorso anno ha visto, fra le altre, la rottura della relazione fra il cantautore Pago e la compagna Serena Enardu. La nuova edizione andrà in onda in autunno, quando la Marcuzzi non dovrà più occuparsi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che ha lasciato dopo 5 anni di conduzione, spiegandone di recente le ragioni.

