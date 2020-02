La notizia dell’abbandono della conduzione de L’Isola dei Famosi è di qualche settimana fa, ma Alessia Marcuzzi non smette di far parlare di sé. Sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni confessa che sarà lei a condurre la nuova edizione di Temptation Island.

L’addio della Marcuzzi a L’Isola dei famosi

La notizia ufficiale è stata rilasciata qualche settimana fa tramite un comunicato stampa nel quale la Marcuzzi spiegava il motivo della sua decisione, ma l’indiscrezione era stata resa pubblica qualche giorno prima da Dagospia. Tra le pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni Alessia Marcuzzi racconta: “Ho lasciato l’Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo.

Mi sembrava davvero di aver dato tutto. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

Il caldeggiato ritorno da naufraga

Sembra che L’Isola dei Famosi abbia davvero trovato un posto nel cuore della showgirl, che non eclissa l’idea di tornare, magari come concorrente: “Mai dire mai”.

Non sarebbe il primo caso in cui una conduttrice si trasformi in concorrente de l’Isolai. Ricordiamo tutti Simona Ventura dall’altra parte delle telecamere nell’edizione del 2016.

L’approdo a Temptation Island

La prima esperienza come conduttrice del format risale all’anno scorso. La Marcuzzi, infatti, prende le redini di Simona Ventura e nel 2019 approda sulle rive di Temptation Island. Ai giornalisti del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni conferma la sua conduzione anche per la versione Vip di quest’anno: “Le isole c’entrano ma parliamo della nostra Sardegna. L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”.

La Marcuzzi, impegnata anche con lo storico programma Le Iene, tornerà in Sardegna – non è stata rilasciata ancora nessuna notizia su quando il programma verrà trasmesso, probabilmente tra settembre ed ottobre – per commentare le 6 coppie di Vip che dovranno decidere se cadere o meno in tentazione.

