È di questi minuti la notizia che Umberto Bossi è stato ricoverato presso l’ospedale di Verese. La notizia è stata inizialmente diffusa dal Gazzettino Padano, al momento non si conoscono con precisioni le sue condizioni.

Umberto Bossi in ospedale

Il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale nella serata di venerdì. Bossi si troverebbe ora nel reparto di Gastroenterologia, non si conoscono le sue condizioni ma al momento, secondo quanto riferisce Ansa, non sembrano essere gravi.

Il ricovero è avvenuto a un anno mezzo dall’ultimo, quando Umberto Bossi aveva accusato un malore mentre si trovava nella sua residenza di Gemonio.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI