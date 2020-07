La storia d’amore tra Al Bano e Romina Power ha fatto sognare più di una generazione e, quando il cantante di Cellino San Marco e la ragazza che arrivava da Hollywood, decisero di separarsi fu uno shock per milioni di fan. Dopo anni, le voci sulla fine della loro storia d’amore si susseguono ancora ed è proprio un amico di Al Bano, Pupo, a rivelare degli importanti retroscena sul loro addio.

Al Bano ha sofferto

Pupo, amico e collega di Albano, intervistato dal settimanale Chi, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla fine del matrimonio con la Power.

A quanto ha rivelato il cantante, l’ex marito di Romina, avrebbe sofferto davvero moltissimo dopo che la moglie decise di lasciarlo. “Al Bano se …ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò che, nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia“. Il loro addio, dopo una storia d’amore che sembrò un sogno, sconvolse moltissimo i loro fan e il mondo dello spettacolo.

Romina e Al Bano torneranno mai insieme?

Al Bano e Romina si sposarono nel 1970 e, dopo ben 29 anni di matrimonio, si separarono ufficialmente nel 1999 ma la sentenza definitiva di divorzio arrivò più tardi: il 20 luglio 2012.

Nonostante Al Bano abbia poi ritrovato un po’di serenità affianco a Loredana Lecciso, le voci su un ritorno con la Power non si sono mai affievolite. Pupo ha però confessato che fra gli ex coniugi c’è solo una forte intesa ma che non si può parlare di amore. “Fanno quello che la gente vorrebbero che facessero, vanno incontro all’esigenza del loro pubblico“.

Pupo vuole Romina al GF Vip

Pupo, che nell’ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip ha svelato anche un suo desiderio nascosto sulla Power.

Infatti, ha confessato che gli piacerebbe vedere Romina nella nuova edizione reality show come concorrente. “Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare“.

Approfondisci:

TUTTO SU AL BANO

TUTTO SU ROMINA POWER