Il rapporto sentimentale tra Samuel Peron e la fidanzata Tania Bambaci sta per prendere una piega radicale. Il ballerino, intervistato da DiPiù, ha annunciato di voler consolidare la relazione con la modella con il passo più importante: “Ora è come se avessimo un nuovo rapporto. E adesso vogliamo consacrarlo“.

Nozze in vista per Samuel Peron e Tania Bambaci

Lui è un pilastro del programma di Rai1 Ballando con le stelle, uno dei ballerini veterani presenti sin dalla prima edizione. Lei è una modella, Miss Mondo Italia nel 2011. Insieme formano una coppia affiatatissima e pronta a suggellare il loro amore con il passo decisivo: Samuel Peron e Tania Bambaci convoleranno presto a nozze.

Non è stata fissata ancora una data, ma la cerimonia avverrà nell’estate del 2021, come ha dichiarato il ballerino in un’intervista al settimanale DiPiù. Un passo sicuramente decisivo a testimonianza della volontà della coppia di consolidare il loro rapporto e costruire, in futuro, una famiglia. “Ora è come se avessimo un rapporto nuovo. E adesso vogliamo consacrarlo, sposandoci e mettendo su famiglia“, ha affermato il ballerino, riferendosi alla crisi che ha coinvolto la coppia lo scorso anno.

La crisi dello scorso anno

Per Samuel Peron e Tania Bambaci, infatti, non è stato tutto rose e fiori. La coppia ha attraversato la scorsa estate una lunga crisi dovuta principalmente ad incomprensioni. A spiegare la realtà dei fatti è lo stesso ballerino nel corso dell’intervista: “La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me.

Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”.