Paura per Caterina Balivo e famiglia durante una vacanza tra le acque dell’Argentario. Un inaspettato avvistamento avrebbe scatenato il panico, e la concitazione del marito, Guido Brera, avrebbero fatto da sfondo all’accaduto.

Paura durante la vacanza di Caterina Balivo

A riportare la notizia, tra gli altri, è Il Messaggero: la vacanza da sogno di Caterina Balivo e della sua famiglia all’Argentario, secondo le notizie emerse poche ore fa, avrebbe registrato una parentesi di panico a causa di un avvistamento inaspettato.

La conduttrice si trova nella splendida località toscana insieme ai figli e al marito, Guido Brera, e proprio quest’ultimo avrebbe reagito immediatamente con una certa apprensione, terrorizzato dopo la rivelazione del figlio, Guido Alberto.

Secondo quanto riportato, Caterina Balivo avrebbe ripreso tutto in alcuni video poi pubblicati tra le sue Instagram Stories. Nelle immagini, la conduttrice avrebbe impresso il momento in cui il piccolo di casa avrebbe avvistato un serpente, per poi rivelarlo ai genitori. Il filmato si sarebbe interrotto proprio mentre il marito della Balivo chiedeva dove lo avesse visto, con tono piuttosto preoccupato.

La conduttrice sotto il sole dell’Argentario

L’episodio che avrebbe scatenato il panico sarebbe accaduto durante una giornata di vacanza all’Argentario, dunque, ma non in spiaggia per via di un improvviso temporale che avrebbe sorpreso la famiglia e avrebbe spinto Caterina Balivo a sollecitare i figli perché si riparassero dalla pioggia.

Archiviata la piccola parentesi di paura, per la conduttrice e i suoi cari sarebbe tutto perfetto: sole e relax, coccole e divertimento sotto il cielo della Toscana dopo le fatiche televisive a Vieni da me (che ha lasciato dopo anni di fortunate edizioni).

Su Instagram, Caterina Balivo continua a sorprendere i fan con alcuni scatti della sua pausa estiva tra mare e affetti, lasciando il segno con un fisico da urlo.

Post di Caterina Balivo su Instagram – Fonte: Instagram/Caterina Balivo

