Dopo quindici anni di trasmissioni, Caterina Balivo ha deciso di lasciare Vieni Da Me. Lo aveva già annunciato sui social e in tv, assicurando al pubblico: “Non ci perderemo di vista”. La conduttrice spiega le ragioni della sua scelta a Tv Talk di Massimo Bernardini, motivando la sua scelta ed esternando le sue preoccupazioni.

Caterina Balivo in collegamento con Tv Talk

Nella puntata del 6 giugno di Tv Talk, è stata ospite in collegamento Caterina Balivo, conduttrice amata dal pubblico italiano. In seguito alla decisione di abbandonare il programma Vieni Da Me, Caterina ha esternato le motivazioni che l’hanno portata a fare questa scelta.

“A me piacciono le sfide, questa è una sfida meravigliosa – ha esordito – Piano piano abbiamo portato questa nave in porto, con un gruppo giovane, in una fascia oraria che per anni è stata un pò travagliata. Mi sentivo contenta di avere fatto questo grande lavoro”, ha proseguito la conduttrice. Tuttavia, il programma ha richiesto grandi sforzi: “Penso di non avere più quell’energia per fare un altro anno con Vieni da me“. Così, nel rispetto del pubblico Caterina ha deciso di lasciare definitivamente Vieni Da Me.

Vieni da me, un programma seguito maggiormente da donne

Com’è noto, a seguire il programma Vieni Da Me sono maggiormente le donne. Difatti, Caterina nell’intervista a Tv Talk ha esternato la speranza di riuscire a mantenere lo stesso pubblico, nonostante la sua assenza. “Il pubblico femminile è fondamentale perchè poi traghetta tutto il pomeriggio di Rai1″, ha affermato la conduttrice. “È una fascia difficile, in bocca al lupo a chi la prenderà“ ha proseguito.

I progetti futuri della conduttrice

Caterina Balivo non conosce ancora i suoi progetti futuri: “Mi fido molto del mio istinto”, ha dichiarato a Tv Talk.

Sull’eventualità di una proposta di lavoro con Mediaset, la conduttrice ha risposto: “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai e sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo nulla al momento”. Così, la Balivo ha mostrato un atteggiamento deciso e sicuro del fatto che qualsiasi strada intraprenderà, non abbandonerà mai il suo pubblico.

