Preferisce restare dov’è Francesca Fialdini, che in questo periodo ha ricevuto tantissime offerte, prima fra tutte la conduzione di Vieni Da Me, rimasto senza timoniera dopo l’addio di Caterina Balivo.

La Fialdini infatti sembra avere le idee abbastanza chiare sul suo futuro, stando a quanto si apprende da TvBlog. Come tempo fa diceva sicura di non essere interessata ai reality E se ha rifilato tanti “No” alle proposte che le sono state avanzate c’è un motivo ben preciso.

Il destino di Vieni Da Me

Come già anticipato Francesca Fialdini è stata contattata da Magnolia affinché sostituisse Caterina Balivo nella conduzione di uno dei programmi più amati della Rai.

Ma se non sarà la Fialdini a condurre Vieni da Me cosa ne sarà del talkshow nato con la Balivo? Mentre Caterina pare intenzionata a prendersi una bella vacanza, il destino della trasmissione sembra ancora essere in bilico, riuscirà Magnolia a trovare una degna sostituta?

Nel frattempo Magnolia non è la sola a fare la corte alla Fialdini, anche Endemol, che già collabora con Francesca per Da Noi…A Ruota Libera, vorrebbe trasformare il programma domenicale di grande successo in un appuntamento fisso, come riporta Tv.

Ma la Fialdini non sembra ancora pronta a tornare alla quotidianità.

Il futuro di Francesca Fialdini

Francesca Filadini preferisce lasciare le cose come stanno, così a settembre tornerà con Da Noi… A Ruota Libera, riconfermandosi baluardo fondamentale della domenica in Rai, insieme alla Domenica In di Mara Venier.

La Fialdini però non sta pianificando il suo ritorno solo sul primo canale. Dopo il grande successo delle prime puntate, la conduttrice sembra pronta a tornare alla conduzione di Fame D’Amore che va in onda su Rai 3.

Insomma Francesca si prende una piccola pausa per ritornare a settembre più carica che mai. Non ci resta che scoprire a questo punto cosa riserva il futuro a Caterina Balivo, che il 31 maggio ha saluto definitivamente il pubblico di Vieni da Me dopo 2 anni di trasmissione.