Si registra ancora una volta una crescita per quanto riguarda il numero dei nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia. Tenendo il conto dallo scoppio dell’epidemia in Italia, da far rinvenire alla fine dello scorso gennaio, sono 241.819 le persone che hanno contratto il virus.

Coronavirus: 14.709 le persone attualmente positive

Continuano a filtrare novità sull’andamento e l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, subentrato nella diramazione delle notizie alla Protezione Civile. Secondo i dati aggiornati alla data di oggi, 6 luglio, sono 14.709 le persone attualmente positive in Italia, cui 946 di queste ricoverate con sintomi, 72 in terapia intensiva e 13.691 in isolamento domiciliare.

I nuovi casi di contagio, in giornata odierna, risultano essere nuovamente alti: 208 al 6 luglio.

Covid-19: 8 morti il 6 luglio

192.241 le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia e che sono successivamente state dimesse e guarite in toto dal SARS-CoV-2. Anche oggi aumentano i decessi in Italia, un numero decisamente al pari del dato registrato ieri: aumenta di 8 il numero delle persone morte, il cui decesso è stato registrato in data odierna, per un totale di vittime che è ora a quota 241.819.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Mantova, focolai di coronavirus: positivi 68 dipendenti di macellerie e salumifici

Veneto, il figlio del manager: “Zaia ha ragione”. Speranza valuta Tso per positivi al coronavirus