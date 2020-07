Elisabetta Canalis è stata sempre molto attenta alla privacy della piccola figlia fin dai primi anni dalla nascita, ma ora è uscita allo scoperto e ha deciso di mostrare finalmente il viso della bimba.

La showgirl ha postato infatti diverse foto insieme alla sua piccola Skyler Eva con una dolce dedica. La showgirl ha così deciso di condividere con il mondo la sua gioia di essere madre.

Il tenero abbraccio tra madre e figlia

La celebre ex velina sta trascorrendo una bella estate nella sua amata Sardegna, come dimostrato dai numerosi scatti condivisi nella sua pagina Instagram.

Durante questo momento di relax, Elisabetta ha deciso di condividere per la prima volta uno scatto della sua Skyler, 5 anni, nata dal matrimonio con Brian Perri. La bambina appare sorridente mentre la madre l’abbraccia sotto il sole estivo e le asciuga il viso dopo un tuffo in acqua.

Dalla foto sono subito riconoscibili i lineamenti in comune con la bella madre. “Ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo” è la tenera didascalia alla foto da parte di mamma Elisabetta.

Il primo post di Elisabetta Canalis insieme alla figlia Skyler

Elisabetta mostra la figlia al mondo

In un altro post più recente, la showgirl decide di mostrare la sua piccola in primo piano, ritratta mentre posa davanti alla fotocamera sempre durante il soggiorno in Sardegna.

Sono molti i colleghi del mondo dello spettacolo che fanno i complimenti per la bellezza della piccola Skyler, tra cui Paola Barale, Roberta Giarrusso e Giorgia Palmas. “Questa bambina è splendida”, “Stupenda!”, ” È proprio un mix tra papà e mamma” sono alcuni dei molti commenti allo scatto.

L’ultima foto di Skyler Eva Perri – Instagram

Una famiglia più unita che mai

Il chirurgo italo-americano Brian Perri non è stato il primo a conquistare il cuore della bella showgirl sarda. Dopo essere stata lanciata al successo dal programma Striscia la notizia come velina, Elisabetta ha iniziato una relazione con il calciatore Christian Vieri.

La popolarità internazionale arriverà però con la storia d’amore di 2 anni con la star americana George Clooney, che durerà dal 2009 al 2011.

Dopo la fine della chiacchierata relazione e l’approdo negli Stati Uniti, la Canalis ha conosciuto proprio negli Usa il suo Brian, che sposa il 14 settembre 2014.

Al matrimonio, celebrato nella sua Sardegna, ad Alghero, ha avuto come madrina la collega Maddalena Corvaglia.

Il 29 settembre 2015 nasce la piccola Skyler, la prima figlia per la coppia, che vive attualmente a Los Angeles. Insomma l’amore tra Elisabetta e Brian sembra sempre più forte e le vacanze nella sua Sardegna segnano un momento di piena felicità nella vita dell’ex velina.

Approfondisci

Coronavirus, la speranza di Elisabetta Canalis: “Si intravede la fine”

Canalis dura sulla lite con la Corvaglia: “Muri troppo difficili da abbattere”