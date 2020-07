È morto questa notte il grande Ennio Morricone. Il Maestro si trovava ricoverato in una clinica romana dopo una caduta. Indimenticabile compositore, autore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema: da Per un pugno di dollari a C’era una volta in America, passando da Nuovo cinema Paradiso e Malena. Ora tutti, dai vip a importanti esponenti politici lo ricordano con un messaggio.

Il messaggio del presidente Conte

Il presidente Giuseppe Conte ha ricordato sui suoi profili social il grande Maestro: “Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone.

Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema“.

Il ricordo del mondo della musica e dello spettacolo

Vasco Rossi attraverso il suo profilo Instagram ricorda Ennio Morricone con un toccante messaggio nello stile del rocker: “Il privilegio dell’artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai.. W il Maestro Ennio Morricone!“. Ai saluti al maestro si aggiungono anche Emma Marrone, Cristiana Capotondi e Fiorella Mannoia che scrive: “Il Maestro se n’è andato. La musica piange“. E ancora Stefano Accordi, Sonia Bruganelli e Carlo Conti che lo omaggia scrivendo: “Ciao grande Maestro !!!



Un privilegio averti conosciuto“.

Protagonista del mondo della musica anche Rudy Zerbi che lo ricorda così su Instagram: “Hai reso grande l’Italia nel mondo con la tua Arte. È stato un grande onore lavorare per te. Ciao Maestro!“. In foto proprio il professore di Amici di Maria De Filippi e Ennio Morricone, uno al fianco dell’altro per un disco di platino.

Una lunghissima carriera quella del Maestro, costellata di grandi successi e premi: due Oscar, tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri dʼargento, due European Film Awards e un Leone dʼOro alla carriera.

I funerali di Morricone si terranno in forma privata.