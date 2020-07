Francesca Fagnani è legata ad Enrico Mentana da ormai sette anni. Entrambi giornalisti, portano avanti una relazione in cui, come lei stessa ammette, si tende a non parlare mai di lavoro. In un’intervista al settimanale Visto riportata da numerose fonti di settore, la Fagnani ha raccontato il suo rapporto con il compagno: “Essere colleghi, oltre che compagni, sicuramente ci porta ad avere degli interessi comuni in più. Lui non mi dice mai niente: ogni tanto provo a chiedergli qualcosa, un parere, vorrei sapere cosa pensa e lui mi risponde a monosillabi”.

In vacanza da sola

Il segreto di questo rapporto di complicità, da cui viene escluso l’aspetto più meramente professionale, è testimoniato da un episodio della scorsa estate. In quel momento Mentana era impegnato nelle celebri “maratone” televisive, in relazione alla crisi di governo. Francesca Fagnani non si è scomposta e ha deciso di partire lo stesso per le vacanze, da sola: “Nessuna frustrazione – scherza la giornalista – Enrico non ha battuto ciglio, del resto io non mi lamento del fatto che lui, se potesse, vivrebbe in diretta”.

Le minacce di morte

Eppure il lavoro svolto da Francesca Fagnani non è certamente banale: in passato ha collaborato con Giovanni Minoli e Michele Santoro e ha avuto modo di occuparsi di temi delicati come la camorra.

Questo tipo di giornalismo impegnato le è costato parecchio, se pensiamo alle minacce di morte ricevute dal clan dei Casamonica: “Quando li ho denunciati non l’ho detto a nessuno e ho raccontato l’episodio solo due anni dopo. Ho fatto il mio dovere di cittadina: all’ennesima minaccia ho ritenuto giusto denunciare”.

Un programma con Mentana?

Dal punto di vita televisivo la Fagnani è reduce dalle due stagioni di Belve, la trasmissione sul canale Nove in cui ha intervistato donne forti e indipendenti, mettendone in luce il lato umano.

Viene spontaneo chiedersi se abbia mai pensato di collaborare con Enrico Mentana, unendo le forze in qualche nuovo programma: “Non credo che Enrico mi inviterebbe e io non andrei. Ma che facciamo, Al Bano e Romina? – scherza ancora nell’intervista a Visto – Ammetto che Mentana avrei voluto intervistarlo a Belve e comunque lui non avrebbe accettato, ma è gusto così”.

