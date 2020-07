Anniversario di nozze con dedica per Laura Chiatti e Marco Bocci, giunti ai loro 6 anni di matrimonio in splendida forma e sotto il cielo di un amore che continua a emozionare i fan. La coppia si è concessa una parentesi romantica sui social.

Laura Chiatti, dedica d’amore al marito per l’anniversario

“Buon anniversario amore…. noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione…. ti amo #6anniinsieme❤️@marcoboccireal“.

Sono queste le parole spese da Laura Chiatti per il suo amato Marco Bocci, in occasione del sesto anniversario di matrimonio che la coppia, una delle più amate e osservate dello spettacolo italiano, ha deciso di festeggiare con romantiche dediche reciproche via social.

Post di Laura Chiatti su Instagram – Fonte: Instagram/Laura Chiatti

Le parole di Marco Bocci per la moglie

Ed è in salsa super romantica anche la dedica che Marco Bocci ha riservato alla moglie per la speciale occasione, cristallizzata in un suggestivo ricordo delle nozze pubblicato via Instagram.

“Ci siamo sposati dopo due mesi – scrive l’attore – e sono passati sei anni.

È proprio vero, le mosse più azzeccate, sono sempre le più folli. Happy 6 @laurachiatti82.Sei anni fa, non ero ancora nato“.

Post di Marco Bocci su Instagram – Fonte: Instagram/Marco Bocci real

Un amore da favola, quello dei due volti famosi dello spettacolo italiano, che ha stregato le cronache rosa e i follower anche tramite i social (in cui spesso pubblicano aggiornamenti sulla loro vita quotidiana oltre il set). Pochi mesi fa, la coppia ha scelto di condividere anche la gioia per il compleanno del piccolo Enea, primogenito nato nel 2015.

Sposati dal 2014, Laura Chiatti e Marco Bocci hanno avuto il secondo figlio, Pablo, nel 2016.

