Teneri momenti a casa di Marco Bocci e Laura Chiatti, più uniti che mai. I due hanno festeggiato il compleanno del figlio Enea, che compie 5 anni, organizzandogli delle bellissime sorprese.

Bocci-Chiatti, il video della sorpresa al figlio Enea

Marco Bocci e Laura Chiatti rappresentano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Insieme hanno festeggiato il compleanno del figlio che compie cinque anni e raccontato tutto tramite le Storie Instagram. Nei video si vede Enea addormentato abbracciato a papà Bocci e poi l’arrivo di Laura che sveglia i due con una torta speciale: una ciambella con sopra le candeline.

Enea, dopo averle spente, abbraccia felice i genitori. Quello di Laura per il figlio è vero e proprio amore incondizionato, poco prima aveva condiviso un messaggio su Instagram proprio per Enea: “Tra mezz’ora hai 5 anni amore mio… 5 anni d’innocenza, di purezza, di bellezza e di entusiasmo”.

La Chiatti ha rivelato che in questi cinque anni si è sentita la donna più fortunata della terra e ha continuato: “Essere madre è un dono, ma essere tua madre è un miracolo. Ti auguro una vita in cui tu possa oltrepassare sempre il temporale sapendo che poi ci sarà l’arcobaleno.

Ti amo perdutamente auguri amore mio”.

Laura Chiatti e Marco Bocci, una super coppia affiatata

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una coppia molto unita e amata dai fan. Per questo, condivide spesso momenti privati sui social network. Qualche giorno fa, l’attore ha postato il video di un allenamento in palestra, in un clima giocoso a suon di musica e risate. I due attori sono sposati dal 2015 e subito dopo hanno messo al mondo il piccolo Enea.

In seguito, la coppia ha deciso di allargare la famiglia con Pablo, il secondogenito, di 4 anni che somiglia moltissimo alla madre. Che ora sia giunto il momento di allargare nuovamente la famiglia?