La settimana comincia all’insegna di grandi titoli, ma anche di piacevole intrattenimento. Eppure non mancherà l’inchiesta, che con Le Iene tornerà a scavare nel caso Chico Forti. Andiamo a vedere cosa c’è Oggi in tv sia sui canali Rai che su quelli Mediaset.

Il lunedì in Rai

Su Rai 1 alle 21.25 è immancabile l’appuntamento con l’amatissima fiction Il Giovane Montalbano. Salvo sarà alle prese con un macabro rituale che si ripete ogni settimana. Qui tutte le anticipazioni nel dettaglio. Intanto Rai 2 e Rai 3 si dividono tra il cabaret e il grande cinema.

Si ride con Made in Sud

Alle 21.20 sul secondo canale sarà trasmessa una nuova puntata di Made in Sud: tutta la squadra di comici, guidata dal ballerino Stefano De Martino e Fatima Trotta, sono pronti a regalare al pubblico 2 ore e mezza di buonumore distillato.

Black Butterfly: è cinema su Rai 3

Su Rai 3, alle 21.20 andrà invece in onda il film del 2017, diretto da Brian Goodman, Black Butterfly, con lo spagnolo Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers. Protagonista del thriller è Paul, uno scrittore salvato da un misterioso benefattore durante un’aggressione.

Riconoscente, lo scrittore invita l’uomo a casa sua, ma ben presto dovrà pentirsene.

Su Mediaset dibattito, informazione e cinema

Il lunedì di Mediaset è all’insegna del dibattito e dell’informazione. Ma non manca il cinema di grande qualità, che reca la firma di Christopher Nolan. Di seguito la programmazione nel dettaglio.

Le Iene e il caso Chico Forti

Mentre alle 21.25 su Rete 4 Nicola Porro alzerà il sipario su una nuova puntata di Quarta Repubblica, dove si parlerà di temi di grossa attualità come la recente situazione economica e lo scontro politico sempre più infuocato, su Italia 1 alle 21.15 Le Iene affronteranno e approfondiranno il caso Chico Forti.

La puntata è una replica, per chi se la fosse persa, e presenta un servizio realizzato da Gaston Gama, volato fino in Florida per incontrare l’ex produttore italiano Enrico Forti, che da 20 anni si dichiara vittima di un terribile errore giudiziario, condannato nel 2000 per l’omicidio di Dale Pike. Da sempre Chico si dice innocente.

Interstellar

Su Canale 5 alle 21.20 sarà trasmesso il film di fantascienza Interstellar con Mattew McConaughey.

La pellicola, firmata da Christopher Nolan, vede tra gli altri protagonisti Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine.

L’azoto che divora l’ossigeno sta rendendo impossibile la vita sulla terra. L’ingegnere ed ex pilota NASA e sua figlia Murph vengono “scelti” e coinvolti in un piano segreto per salvare il pianeta e l’umanità,