Nuvole di veleno si addensano intorno alla storia d’amore di Federica Panicucci e Marco Bacini, nel mirino degli hater sui social. Il leitmotiv di una lunga serie di commenti taglienti è la loro differenza d’età, che per qualcuno sarebbe indizio di un rapporto “finto” e tutt’altro che genuino. Ma tra gli attacchi alla coppia non mancano anche critiche al loro aspetto: “Brutto” e “imbalsamata“ sono solo alcune delle parole spese da alcuni a commentare gli scatti romantici dei due.

Federica Panicucci e Marco Bacini criticati sui social

Non è la prima volta che la storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini finisce nelle trame di commenti piuttosto cattivi sui social, e poche ore fa la storia si è ripetuta con lo stesso copione.

Foto di una vacanza romantica con tanto di sorrisi e abbracci, e via alla valanga di critiche per il dettaglio. Su tutti spicca l’appunto alla loro differenza d’età, a quei 9 anni (lei classe 1967, lui 1976) che continuano a scatenare un anacronistico alone di sospetti sulla genuinità del loro rapporto.

Sono in tanti a difendere il loro amore, ma altrettanti a insinuare il dubbio.

“Certo che come fidanzato c’è stato un bel cambio, questo mi sembra molto molto più giovane“, scrive un utente, e ancora “L’amore è cieco“, “10 anni di differenza si vedono senza ritocco“, “Imbalsamata“, “Ma si potesse vedere senza quegli occhiali per vederla anche al naturale senza quel trucco che esibisce sempre“.

E c’è anche chi si rivolge direttamente al compagno della conduttrice: “Si vede che lei ha 52 anni e che è più grande di lui nonostante lei si sforzi di apparire più piccola di quello che è… @marcobacini non trovi???

“.

I fan difendono la coppia

Sono tanti i fan a a reagire puntualmente alle critiche rivolte alla coppia, come chi, tra i commenti alle foto più recenti della vacanza a Forte dei Marmi, invita a chiare lettere i due a non prestare attenzione agli “invidiosi”.

“Siete una coppia magnifica……Marco non ascoltare ciò che scrivono i soliti invidiosi…..vorrebbero avere loro una donna così al loro fianco…ricordati ……sei tu che hai questa fortuna….quindi fatti scivolare .. “.

Post di Federica Panicucci su Instagram – Fonte: Instagram/Federica Panicucci

