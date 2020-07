Quanto guadagnano gli influencer, e chi sono i più pagati al mondo? Spunta una lista dorata dei nomi di punta della galassia del web, stelle di un Olimpo in continua evoluzione e dai ricavi da capogiro. Almeno secondo quanto diffuso dall’agenzia di marketing Hopper HQ, che ogni anno si occupa di stilare la “Instagram Rich List”.

Quanto guadagnano gli influencer?

La domanda tiene banco da tempo immemore tra gli utenti social, davanti a veri e propri imperi di lusso e successo come quello di Chiara Ferragni. A provare a dare una risposta nitida a questo interrogativo è Hopper HQ, un’agenzia del settore marketing che ha stilato la classifica dei volti più pagati di Instagram.

Si tratta di quella che è balzata in testa all’attenzione delle cronache come “Instagram Rich List”, la lista dei presunti “più ricchi” della piattaforma secondo quanto diffuso da Hopper.

Nell’Olimpo dei “paperoni” in salsa social, spicca un dato: Chiara Ferragni, l’italiana più famosa in fatto di influencer, si piazzerebbe “solamente” al 65° posto. Prima di lei, sui gradini che arrivano al vertice della classifica, una fitta serie di webstar i cui compensi per singolo post toccherebbero cifre stellari.

Il podio delle star di Instagram

Si andrebbe da un minimo di 1.000 dollari a pubblicazione (somma che incasserebbe Mongchin Yeoh, influencer di Singapore al 221° posto secondo HQ), fino alla punta dell’iceberg milionario che varrebbe 1.015.000 dollari. Proprio a tanto, secondo l’elenco diffuso dall’agenzia inglese, ammonterebbe il guadagno di Dwayne Johnson, celebre “The Rock”, per ogni singolo post su Instagram. Sarebbe lui, stando a Hopper HQ, il re indiscusso di un esercito di ricchissimi in continua evoluzione. Sul podio, al 2° e 3° posto rispettivamente Kylie Jenner (con 986mila dollari) e Cristiano Ronaldo (che ne guadagnerebbe 889mila).

Gli italiani in classifica

Nel mezzo, tanti nomi di giovani e giovanissimi che hanno raccolto importanti consensi sul social network, in una lunga lista che conterebbe sulla presenza di almeno 5 nomi italiani tra i più pagati del pianeta.

Tra le stelle tricolore, a dominare sarebbe Chiara Ferragni: per lei, secondo la “Instagram Rich List”, un 65° posto (in testa sui connazionali) con 59.700 dollari.

A seguire, secondo volto italiano, al 71° gradino su scala mondiale Gianluca Vacchi, il cui singolo post avrebbe un valore di 47.600 dollari.

84esima posizione per Federico Lucia, meglio noto come Fedez, marito della Ferragni che guadagnerebbe 31.200 dollari. Gradino numero 105 per Mariano Di Vaio, che incasserebbe una cifra di 17.900 dollari, e al 114° Giulia De Lellis, con 14.100 dollari.

Va precisato che il condizionale è d’obbligo e che si tratta di cifre non confermate da nessuno dei diretti interessati, ma tanto basta ad alimentare la curiosità di una vasta fetta di pubblico su tutto ciò che ruota intorno al mondo degli influencer.

