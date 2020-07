Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati avvistati ormai tempo fa in atteggiamenti intimi. Le voci sul fatto che i due fossero diventati una coppia si sono fatte sempre più insistenti, soprattutto dopo le foto che li ritraggono insieme ad una cena con il padre dell’attore romano. Adesso però arriva la risposta definitiva dell’attore che chiarisce cosa c’è tra lui e la deputata 39enne.

L’attore Giulio Berruti è stato ospite del nuovo programma C’è tempo per, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Proprio dalla Falchi sono arrivate le prime imbeccate a Berrutti che ha confermato di essere innamorato: “Siamo una bellissima coppia“, ha detto tra i sorrisi e gli applausi.

E poi ancora: “Ringrazio che tutti voi tifiate per noi. Avremo modo di parlarne, ma è qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare. Sono molto riservato da questo punto di vista“, ha precisato. “Penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente. Evito di parlare di cose che non riguardano solo me“, ha spiegato e non resta quindi che attendere che sia Maria Elena Boschi a prendere la parola.

Intanto una certezza c’è: tra i due è amore.

