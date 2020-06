Alle porte dell’estate 2020 sembra bussare un nuovo amore, che vede come protagonisti Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, avvistati in atteggiamenti intimi ad una cena a cui era presente anche il padre dell’attore romano.

Il passato di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Maria Elena Boschi, 39 anni, e Giulio Berruti, 35 anni, sembrano essere sempre più vicini. Entrambi hanno chiuso con gli amori del passato: infatti a inizio anno Maria Elena Boschi aveva annunciato la fine di una relazione che aveva voluto mantenere segreta, dichiarandosi così single; mentre per quanto riguarda l’attore, sembra che Giulio Berruti abbia interrotto i rapporti con una donna austriaca.

Due cuori liberi dunque per l’attore romano e per la politica toscana che proprio nei giorni scorsi era tornato nell’occhio del ciclone per via di alcune dichiarazioni da parte dell’ex gieffino Antonio Zequila, commenti che avevano scatenato alcune polemiche sul web.

Boschi e Berruti, un legame nato da tempo

Già nell’aprile 2019 si erano diffuse le voci di sguardi languidi tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in occasione del Salone del Mobile tenutosi l’anno scorso a Milano.

Tra i due sembrava esserci un buon feeling e, a distanza di più di un anno, pare che il rapporto si sia consolidato. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi che ha pubblicato le foto di una serata dei due interessati in compagnia del padre di lui, che di professione fa il chirurgo oculista.

La foto del presunto bacio tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pubblicata da Chi. Fonte: Chi

Sembra che al termine della cena, il padre di Giulio abbia lasciato soli i due ragazzi che hanno così optato per una passeggiata nel quartiere Parioli di Roma.

Oltre alla cena in famiglia, si fa anche riferimento ad un bacio tra i due, ma nella foto messe in circolazione da Chi il Berruti è di spalle, quindi risulta difficile interpretare la natura del bacio. Fatto sta che Maria Elena Boschi e Giulio Berruti appaiono stretti in un abbraccio.

