Tragedia nel mondo dello spettacolo: è morto a soli 24 anni l’attore Sebastián Athié, star di una serie Disney di enorme successo. Stando a quando riferito, le circostanze della morte del giovane sarebbero avvolte dal mistero. L’azienda, leader mondiale del settore, ci ha tenuto a salutare il suo giovane volto.

Morto a 24 anni Sebastián Athié

La notizia è rilanciata dai principali media internazionali, che pongono l’accento sulla tragica scomparsa di un giovane amatissimo dal pubblico, grazie al suo ruolo in una popolare serie di Disney Channel America Latina. Si tratta di Sebastián Athié, messicano di origine ma in Argentina da moltissimi anni.

Qui, aveva trovato il successo grazie alla serie O11CE (Once – Undici Campioni nel titolo italiano), incentrata su giovani talenti del mondo del calcio. Una sorta di Holly e Benji sudamericano con attori in carne e ossa: Sebastián Athié interpretava l’attaccante Lorenzo Guevara, ruolo che lo ha reso molto famoso in patria e all’estero.

Mistero sulla morte della star Disney

La morte di Sebastián Athié ha colto di sorpresa e al momento è avvolta dal mistero: il giovane è morto a soli 24 anni, secondo quanto riportato dal Daily Mail durante lo scorso scorso weekend.

Inoltre, non è nota al momento la causa della morte di Sebastián Athié, pare per volontà stessa dei genitori.

Gli unici elementi a disposizione, che aggiungono ulteriore mistero alla faccenda, sono che il giovane attore non postava nulla sul suo altrimenti molto attivo profilo Instagram. I media locali inoltre riferiscono che venerdì scorso Sebastián Athié abbia partecipato ad una videochiamata su Zoom con alcuni fan. Poi, il mistero.

Il saluto di Disney Channel

Tra i primi a salutare il giovane attore è stata proprio la rete che lo ha reso famoso con la serie Once, Disney Channel America Latina.

Con una foto che ritrae il giovane Sebastián sorridente, il distaccamento del gigante dell’intrattenimento mondiale, che solo l’anno scorso si era ritrovato a dire addio ad un altro giovanissimo attore, ha scritto: “Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre“.

Dagli stessi canali, è stato poi aggiunto: “Con molto dolore, ci rammarichiamo della dipartita di Sebastián Athié, che ricorderemo sempre per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme”.





Il tweet di Disney Channel America Latina

