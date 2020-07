Filtrano quotidianamente i nuovi aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Tutti gli ultimi aggiornamenti sui nuovi casi di contagio su territorio nazionale.

Coronavirus: il bollettino dell’8 luglio

Sono 13.595 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, numero all’interno del quale è possibile prendere in considerazione singole discriminanti. Come riportato nell’ultima tabella redatta dal Ministero della Salute che si adopera quotidianamente per reperire i dati regione per regione, sono 899 le persone positive al Covid e ricoverate in ospedale con sintomi manifesti. 71 le persone ricoverate invece in terapia intensiva e 12.625 quelle che si trovano in isolamento presso la propria abitazione.

15 i morti in 24 ore, 34.914 le vittime in Italia

Rispetto alla giornata di ieri, in data odierna 8 luglio sono 193 i nuovi casi di contagio da Coronavirus, dato a riprova di un continuo saliscendi. Per quanto riguarda i decessi, il dato nelle ultime 24 ore decresce per arrivare a 15 decessi rispetto ai 30 registrati ieri per un totale di vittime in Italia pari ora a 34.914. Costantemente in crescita da mesi ormai il numero delle persone guarite e successivamente dimesse: 825 in data odierna per un totale di 193.640 casi in Italia.

In Lombardia il più alto numero di contagi

Guardando più da vicino la realtà regionale è la Lombardia quella dove risultano essere presenti più casi di Coronavirus: 8.460 attualmente positivi contro il dato più basso segnato in Basilicata dove sono solamente 5 i casi. Continuano intanto a destare attenzione le notizie che filtrano dal Veneto con la minaccia di un nuovo focolaio a Venezia: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, al centro dell’attenzione ci sarebbe un uomo che dopo aver viaggiato verso l’Africa, positivo al Covid, sarebbe stato intercettato all’aeroporto: prima del viaggio, presumibilmente già infetto, avrebbe preso parte a cene con numerosi partecipanti.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Brasile, Jair Bolsonaro positivo al Coronavirus: l’annuncio del Presidente

Mantova, focolai di coronavirus: positivi 68 dipendenti di macellerie e salumifici