Sembra ormai impossibile arginare la guerra che va avanti da anni tra Giancarlo Magalli e i suoi due ex colleghi, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Durante gli ultimi giorni Adriana Volpe ha zittito Magalli direttamente dalla televisione, con uno “shh” diventato virale su tutti i social.

La risposta di Marcello Cirillo

“Se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti, c’è da chiedersi come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni“, aveva detto Magalli scatenando le ire dei due ex colleghi della televisione.

Ormai una lotta che va avanti da anni ma che continua ad appassionare i fan del gossip soprattutto perché i protagonisti sono noti per non tenersi niente dentro. A questo proposito è intervenuto proprio Marcello Cirillo.

Sul suo profilo Instagram ha scritto rivolgendosi direttamente a Magalli: “Allora se proprio la vogliamo mettere su questo piano, ti ricordo che prima di esserci tu nella trasmissione i fatti vostri io l’ho fatta, insieme al mio socio Antonio, con Fabrizio Frizzi ed Alberto Castagna, due veri signori della televisione molto amati, a differenza di te, da tutti, con i quali abbiamo fatto anche più del 50% di share a mezzogiorno e con il serale, abbiamo toccato anche 9 milioni di spettatori“, dice citando due grandissimi protagonisti indimenticati della tv.

Le cose sarebbero poi cambiate con l’arrivo di Magalli: “Poi dopo, sei arrivato tu, con il tuo bagaglio di gran simpatia e la trasmissione e’ calata, a memoria non mi pare ci fossero satellitari e digitali terrestri”, ha specificato riferendosi alle parole del conduttore che si riferiva agli ascolti specificando che “l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi“, aveva specificato.

Cirillo, insomma, non ne lascia passare una e risponde colpo su colpo.

Magalli, da simpatico a “cattivo” della tv

“Hai detto beandoti” sottolinea ancora “‘sei da treanni a casa’ (a parte che nel 2017/18 sono stato inviato di ‘quelli che il calcio’ per poi insieme alla tua ‘amata’ Adriana partecipare a Pechino express), questo è il tuo unico hobby rimasto, rimarcare, qualora ce ne fossero, i problemi altrui; vedi Giancarlo eri una persona spiritosa, ed eri il mio migliore amico, tempo evidentemente sprecato, adesso la linea di demarcazione tra essere spiritoso ed essere cattivo è diventata molto sottile, sei un ‘piccolo uomo’ che non vive ma va in onda, godendo dei problemi altrui.

Buona estate!“

