Perdura nel tempo e ritorna a catturare l’attenzione l’eterna guerra tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Un tempo fianco-fianco alla conduzione de I Fatti Vostri e successivamente acerrimi nemici: un climax di tensione mai sopito culminato nell’ultimo attacco frontale di Magalli, un post pubblicato su Instagram che ha immediatamente scatenato la reazione della Volpe che ha risposto direttamente dallo studio del suo nuovo programma su Tv8, Ogni mattina.

Giancarlo Magalli “zittisce” Adriana Volpe: il post pubblicato e rimosso

Una lite senza fine quella tra Magalli e la Volpe che si trova ora a dover presumibilmente replicare alla replica della replica dell’attacco.

Ha fatto particolarmente scalpore infatti, dopo mesi di finta quiete, l’ultima stoccata di Magalli nei confronti dell’ormai nota arcinemica Volpe.

Entrando nei dettagli, il conduttore ieri aveva deciso di pubblicare un post su Instagram rivelatosi essere una frecciatina fata e finita nei confronti della Volpe. Una faccina col dito sulla bocca come a zittire una malalingua e uno 0,9% in riferimento agli ascolti collezionati dalla collega su Tv8, dove è recentemente approdata al timone di un nuovo programma, Ogni Mattina.

Una stoccata come a dire “con questi ascolti hai poco da parlare“.

La replica di Adriana Volpe: “Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai“

Di fronte alla stoccata, la Volpe non ha taciuto e anzi, proprio dallo studio di Ogni Mattina, ha voluto ribattere alla frecciatina: “Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, perché hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra, a una rete che stimo e una squadra in cui credo“.

Magalli, atto III: nuovo attacco alla Volpe e a Cirillo

Davanti alle parole della Volpe, molto più mirate e contestualizzate rispetto al post Instagram di Magalli per di più successivamente rimosso dai social, il conduttore è intervenuto nel salottino web di Davide Maggio per replicare alla replica: Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20% – chiosa Magalli, integrando nell’attacco anche Cirillo schieratosi al fianco della Volpe – E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi.

Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano“.

Quanto di più tagliente però è stato il commento finale: “Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da 3 anni. Un abbraccio“. Parole velenosissimo che sicuramente verranno nuovamente prese in considerazioni dai destinatari dell’attacco.

Perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno litigato?

Continuano a trascinarsi nel tempo gli strascichi di un litigio scoppiato tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ormai anni fa, quando i due ancora si trovavano al timone insieme de I Fatti Vostri, in onda su Rai2. Alla luce di quanto recentemente accaduto, opportuno è ricordare il momento esatto delle scintille, risalente ormai a più di due anni fa: “Devo aver toccato dei nervi scoperti quando ho detto l’età di Giancarlo in onda, in diretta, perché è successo il finimondo“, raccontava nel 2018 la Volpe alla Balivo in quel di Vieni da me. Un piccolo episodio che ha però lasciato che l’inferno si avventasse sul programma e sui suoi conduttori.

