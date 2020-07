Nuova frecciatina di Giancarlo Magalli verso l’ex collega Adriana Volpe. Il conduttore romano ha pubblicato un post su Facebook che in molti hanno letto come un commento alla nuova esperienza televisiva della Volpe, impegnata in un nuovo programma su TV8. Magalli e la Volpe avevano fatto coppia nella conduzione de I Fatti Vostri fino al 2017, quando, dopo diversi litigi, l’ex modella è stata sostituta da Roberta Morise. La Volpe ha poi accusato Magalli di diffamazione, e il conduttore nel 2019 è stato rinviato a giudizio.

Il commento di Magalli: “Chi deve capire capisce“

Giancarlo Magalli non è nuovo a commenti nei confronti della Volpe.

Questa volta ad attirare l’attenzione è stato un post su Facebook di Magalli, che prima di essere cancellato ha fatto però in tempo a circolare e alimentare il dibattito. Nel post del conduttore de I Fatti Vostri, c’è scritto un semplice “0,9%” seguito da una faccina che invita al silenzio. E Magalli ha poi aggiunto il commento “Chi deve capire capisce”.

Il post del conduttore è stato colto come un riferimento ai bassi ascolti televisivi del nuovo programma della Volpe, Ogni Mattina.

Nell’ultima puntata la trasmissione di TV8 ha raccolto una media 79.000 spettatori assoluti e appunto lo 0,9% di share, un dato inferiore alla media della rete, che secondo i più recenti dati Auditel si attesa sullo 2,08% mensile. In risposta ad un commento ricevuto, Magalli ha poi replicato “Non sto gioendo. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.

La gag Adriana Volpe che coinvolge Magalli

Proprio nell’ultima puntata del programma Adriana Volpe aveva messo in scena una piccola gag con Alessio Viola, co-conduttore del programma, pronunciando l’età del collega che compiva gli anni.

Sono quindi seguite le scuse della presentatrice per aver detto esplicitamente gli anni compiuti da Viola. “Ma un’altra volta?” ha scherzato il giornalista “Ma ci sei ricascata? Ma che dici l’età?”. E la Volpe ha replicato: “Sono recidiva dici?”, riferendosi a quando, nel 2017, rivelò in diretta l’età di Magalli, provocando la rabbia del suo collega dell’epoca.

Il nuovo programma di Adriana Volpe

Ogni Mattina, il nuovo programma di intrattenimento che Adriana Volpe conduce insieme al giornalista Alessio Viola, già conduttore di Sky Tg24, è in onda tutti i giorni dal 29 Giugno in tarda mattinata su TV8.

Durante la prima settimana di messa in onda il talk show ha registrato, secondo i dati Auditel, una media pari a 100.000 spettatori e al 1% di share, un dato basso per la media del canale.

Il programma si presenta come un morning show dedicato all’analisi e al racconto storie di cronaca e fatti di attualità, ma senza fare a meno momenti di leggerezza e spensieratezza, e contiene al suo interno la nuova edizione del TG8. Il programma secondo i piani della rete dovrebbe andare avanti almeno per tutta l’estate, ma nelle ultime ore si sono diffuse alcune voci, alimentate dal giornalista Francesco Fredella su Libero, secondo cui a TV8 si starebbe già pensando ad un’alternativa, perché gli ascolti del programma non sarebbero convincenti.

Approfondisci

Giancarlo Magalli su Adriana Volpe: “D’amore e d’accordo con tutte tranne che con lei”

Giancarlo Magalli stupisce tutti: “Ho trovato l’amore”