Dai social alla tv, e ritorno: così si sposta l’asse del nuovo capitolo di tensione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, con la durissima replica della conduttrice alla frecciatina dell’ex collega che, poche ore prima, l’aveva “zittita” con una emoticon via Facebook. In diretta, nella sua nuova trasmissione su Tv8, la Volpe interrompe tutto e lancia una stoccata al volto de I Fatti Vostri. Poi rincara la dose con uno sfogo che punta dritto al nervo scoperto del “rivale”: gli ascolti che definisce “in costante caduta libera”.

Adriana Volpe risponde a Magalli: “Non te lo permetto”

Avvio di puntata decisamente a tinte forti per Ogni Mattina, format su Tv8 affidato ad Adriana Volpe.

La conduttrice si è ritagliata una manciata di minuti, piuttosto intensi e lividi, per lanciare il suo messaggio in replica alla frecciatina di Magalli, che l’aveva “zittita” per gli scarsi ascolti del suo programma. Un gesto dal sapore della provocazione, lanciato dal conduttore sui social, che ha scatenato la durissima reazione della sua ex collega. Davanti a tutta Italia, la Volpe ha scelto di non assecondare l’invito e ha parlato senza usare mezzi termini.

“Prima di iniziare, vorrei fare una replica a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi, prontamente, ha tolto. In questo messaggio c’era un’emoticon, un gesto, che è questo che vedete, dove si dice ‘stai zitta’, ‘shhh’. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, perché hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra, a una rete che stimo e una squadra in cui credo.

E tu, caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. E questo non te lo permetto”.

Dopo la sfuriata in diretta, Adriana Volpe ha rincarato la sua dose di rabbia contro il conduttore affidando un altro sfogo al suo Instagram, con un lungo post in cui affonda la lama sul nervo scoperto degli ascolti.

“Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta.

Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come Tv8. Mi offende questo gesto. E zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata.

I giovani vanno incoraggiati. Peccato che tu i giovani li temi”.

La frecciatina del conduttore de I Fatti Vostri

Il nuovo casus belli è un post di Giancarlo Magalli su Facebook, in cui il conduttore avrebbe rivolto (non troppo velatamente) un invito a tacere alla sua ex collega de I Fatti Vostri. Un post letto da tanti (compresa la diretta interessata) come un evidente riferimento agli scarsi risultati del nuovo format di Adriana Volpe, Ogni Mattina, in onda su Tv8.

Nell’ultima puntata la trasmissione ha incassato una media di 79mila telespettatori con lo 0.9% di share.

Ed è proprio questo dato, 0,9%, a dominare il contenuto diffuso da Magalli sul suo profilo social (poi rimosso ma non prima di una replica a un utente: “Non sto gioendo. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”).

Le parole di Marcello Cirillo e Matilde Brandi

All’orizzonte si staglia il profilo di una nuova battaglia, e spunta il commento tagliente di Marcello Cirillo, altro volto noto de I Fatti Vostri intervenuto pubblicamente nello sfogo Instagram di Adriana Volpe a darle man forte: “Siamo stati in silenzio cara Adriana per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stai in silenzio anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo ‘finalmente solo al comando’ dopo l’inspiegabile allontanamento di demo morselli prima momentaneo e poi definitivo, e con lo share che crollava e riprendendosi solo un po’ con il salva ascolti Paolo Fox”.

Pare che i conti in sospeso siano più di uno, e il terreno del confronto si fa sempre più rovente.

Ai microfoni di Super Guida Tv, Matilde Brandi ha detto la sua sulla querelle di proporzioni ormai epiche tra i due conduttori.

Anche lei ha lavorato al fianco di Magalli e ha parlato in questi termini della sua esperienza e della situazione che lo riguarda: “Con Giancarlo mi sono divertita da morire perché è un po’ tagliente. Non voglio entrare in merito alla questione perché stimo sia Adriana che Giancarlo. Quando si litiga la ragione sta sempre nel mezzo”.

