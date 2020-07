Si infittisce il mistero attorno all’identità dell’uomo che sta facendo battere il cuore di Nina Moric. La modella ha già infuocato la piazza dei social postando una foto di coppia pochi giorni fa, con tanto di didascalia passionale. Ieri sul profilo Instagram di Moric è comparso un nuovo scatto: ancora una volta, nessun indizio circa il nome della sua nuova fiamma.

Nina Moric e il fidanzato misterioso

I volti vicini, gli occhi chiusi nell’istante prima di scambiarsi un tenero bacio: il romanticismo fa da padrone nella fotografia postata da Nina Moric. “Non so dove sto andando, ma sono sulla strada che ho scelto io”, scrive la modella.

I fan più curiosi commentano con un “Ma chi è?” inquisitorio, mentre c’è chi avverte: “Stai attenta Nina, non abbassare la guardia!”. Nina Moric ha un trascorso sentimentale travagliato: nel suo passato, le tormentate storie con Fabrizio Corona e Luigi Favoloso. Questa volta la modella sembra volersi godere l’incertezza di un amore che sta appena compiendo i primi passi: afferma di non sapere dove stia andando, ma di essere esattamente dove vuole – e con chi vuole – essere.

Un imprenditore al fianco di Nina Moric

Il mondo del gossip non si accontenta però di così poco, ed è avido di rivelazioni sull’identità del nuovo compagno di Nina Moric. Identità che per ora la modella non ha alcuna intenzione di svelare, tenendo la sua storia d’amore al riparo dai commenti dei social. “Lui non ha bisogno di diventare famoso, ha un lavoro da vero imprenditore”, spiega nei commenti. “Anzi, non vuole nemmeno apparire”, aggiunge Nina Moric, giustificando le sporadiche apparizioni del fidanzato nelle sue storie sui social.

“Non volevo ostentare nulla”, dichiara la modella, che poi risponde così a chi le propone di partecipare a Temptation Island con la sua nuova fiamma: “Che palle, piuttosto mi ritiro! Questi programmi li fanno solo sfigati, morti di fama”.

