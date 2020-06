Nina Moric sembra aver archiviato il difficile e doloroso capitolo di Luigi Favoloso. La bella modella ha voltato pagina e lo ha fatto con un nuovo, misterioso e affascinante uomo del mistero. La Moric non ha voluto rendere pubblica l’identità del nuovo fidanzato ma, dalla foto postata sul suo profilo Instagram, sembrano davvero una coppia affiatata.

Il nuovo fidanzato di Nina Moric

Una foto in bianco e nero accompagnata con la didascalia in inglese che tradotta cita: “Tu tiri fuori la donna che è in me”. Nell’immagine, dai toni romantico-passionali, di fronte c’è Nina Moric con gli occhi chiusi e espressione sognante, mentre alle sue spalle l’uomo misterioso, intento a baciarla dolcemente sul collo.

Di lui non si sa molto al momento, se non che si tratta di un imprenditore totalmente estraneo allo showbiz e disinteressato a farne parte. In molti, ad un primo sguardo, hanno scambiato l’uomo misterioso per Fabrizio Corona, ex marito della modella, ma non è lui.

Nina Moric e Luigi Mario Favoloso

Solo lo scorso inverno esplodeva come una bomba la spinosa questione con Luigi Mario Favoloso.

Il fidanzato della Moric era scomparso nel nulla negli ultimi giorni di dicembre, montando su un caso. Per molto tempo si era temuto per le sorti dell’uomo che pare avesse addirittura lasciato l’Italia. Nei giorni della sua scomparsa, Nina Moric aveva raccontato a Domenica Live di aver subito atti di violenza da parte dell’uomo aprendo un vero e proprio vespaio fatto di botta e risposta soprattutto con la madre di Favoloso.

Nina Moric è arrivata persino a sottoporsi alla macchina della verità lo scorso febbraio, superando i test. Referti che hanno scatenato ulteriori polemiche.

Intanto Favoloso aveva intrecciato una relazione con Elena Morali finita lo scorso marzo.

