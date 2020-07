Temptation Island tiene banco ormai per la seconda settimana di fila. Gli ascolti del programma vanno benissimo, e il pubblico sembra apprezzare anche se molti sui social lamentano una stagione costruita “in fretta e furia” a causa dell’emergenza coronavirus. La puntata è stata vista e commentata anche da Mara Venier, colpita in modo divertente, naturalmente, da una affermazione di Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia.

Pietro Delle Piane e quella frase a Temptation Island

Pietro Delle Piane non ha saputo resistere e, con una frase ad effetto su uno dei tentatori che passano il tempo con la sua fidanzata, ha commentato il loro aspetto a confronto.

A passare molto tempo con Antonella Elia è il tentatore Alessandro, alto, moro e fisico statuario per il bel tentatore che molte stanno apprezzando sui social in queste ore. “Ha trovato un compagno di avventura che un po’ mi somiglia“, ha detto Pietro Delle Piane commentando le avventure sull’isola di Antonella Elia. Il web naturalmente non si è lasciato scappare la frase e anzi l’ha ripresa più volte tra Twitter e Instagram.

Il commento di Mara Venier

Non ha saputo resistere alla tentazione del commento nemmeno zia Mara.

La conduttrice di Domenica In ha lasciato il suo pensiero sotto il video postato da Trash Italiano. Tra una risata e l’altra Mara Venier scrive: “Aripjiate……tale e quale“. In moltissimi hanno apprezzato il solito spirito irriverente della conduttrice, indubbiamente una delle più apprezzate.

