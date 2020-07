Pietro Delle Piane svela il retroscena sulla sua partecipazione a Temptation Island con la compagna, Antonella Elia. Le sue parole dipingono il quadro di un “viaggio nei sentimenti” dall’esito ancora incerto, di una situazione che appare liquida dopo l’esordio turbolento della coppia nel reality.

Pietro Delle Piane a Temptation con la spinta di Antonella Elia

Le parole di Pietro Delle Piane sarebbero impresse in una intervista a Uomini e Donne Magazine, riportata da Fanpage e Isa e Chia. Sarebbe stato lui a spiegate cosa si cela dietro la sua partecipazione a Temptation Island, davanti alla quale avrebbe mostrato da subito qualche riserva.

A detta del compagno di Antonella Elia, sarebbe stata proprio lei a premere perché vivessero questa esperienza davanti alle telecamere, dopo la fine del Grande Fratello in cui la showgirl si era trovata a fare i conti con le ombre – gettate da alcuni scatti in favore di gossip – sulla fedeltà del suo uomo.

“Non avendo mai partecipato a un format simile o a un vero e proprio reality – dichiara Delle Piane –, mi frenava l’idea di non conoscere l’ambiente e, inizialmente, proprio per questa ragione, avevo tante riserve.

Lei mi ha convinto dicendomi che era un’avventura dove avremmo potuto mettere alla prova il nostro rapporto in vista di grandi progetti e mi sono convinto (…)“.

Un viaggio verso le nozze?

L’interrogativo alberga nel cuore dei fan di Antonella Elia, e a dare un piccolo scorcio in vista di un eventuale arrivo della sua love story sull’altare è stato proprio Delle Piane.

“Se supereremo Temptation ci sposeremo davvero“, avrebbe detto a Uomini e Donne Magazine, lasciando intendere come quella del reality sia una sorte di prova decisiva per un futuro insieme.

Certo è che l’ipotesi delle nozze solletica l’appetito del gossip, dopo mesi di turbolenze sentimentali scaturite dalle prime frizioni nate in seno all’esperienza della Elia al GF (dove aveva anche dichiarato di essere pronta a lasciarlo).

I primi battiti della loro avventura a Temptation Island si sono tradotti in un j’accuse pungente da parte della ex gieffina, arrivata a dare del “bast***o” al compagno dopo aver visto le primissime sequenze in arrivo dal “villaggio dei fidanzati” della trasmissione.

