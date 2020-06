Messo in archivio mesi fa il Grande Fratello, Canale 5 è pronta a rilanciare un altro dei suoi reality show di successo: Temptation Island. La prima puntata andrà in onda giovedì e sono già state annunciate le coppie di vip e nip che compongono la nuova stagione. Dalle anticipazioni offerte, sono già promessi momenti di alta tensione tra alcuni dei protagonisti più attesi.

Al via Temptation Island: le novità di stagione

Il conto alla rovescia è iniziato. Giovedì 2 luglio inizierà l’ottava stagione di Temptation Island, reality originariamente statunitense ma ormai da anni trasportato anche in Italia.

Dopo la prima stagione targata Maria De Filippi, dal 2014 lo scettro è passato a Filippo Bisciglia, che si è detto prontissimo a questa nuova, particolarissima edizione. L’emergenza Coronavirus ha infatti obbligato a prendere delle precauzioni, quali tamponi e test, ma non è l’unica novità della stagione.

Tra le coppie che verranno tentate in un villaggio della Sardegna ci saranno infatti anche 4 vip, che sono già stati annunciati. Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

La prima, dopo l’esperienza travolgente del GF Vip, è pronta a mettersi in gioco e con se stessa anche la relazione col compagno.

Pronti, via: Antonella Elia dà del “bastardo” a Pietro

Già dal periodo all’interno della Casa più spiata d’Italia era nata una certa maretta tra Antonella Elia e l’attore Pietro Delle Piane: la conduttrice aveva addirittura annunciato che lo avrebbe lasciato. Quindi l’uscita dalla GF e il passaggio ad un altro reality che di certo è il banco di prova giusto per il loro amore. Dall’anticipazione offerta dai canali social di Temptation Island, però, non sembra che le cose andranno bene per la coppia Vip.

Nel breve video incentrato sulla conduttrice, Antonella Elia dà apertamente del bastardo a Pietro, mentre guarda un video presumibilmente della sua “tentazione” nel villaggio. L’incredula Antonella non sembra molto contenta e già si prospetta un falò decisamente acceso.

Tensione anche tra Andrea e Anna

Non sembrano passarsela meglio però anche le altre coppie non vip. Nel secondo video offerto al pubblico in trepidante attesa, si può vedere il ristoratore romano Andrea furioso, presumibilmente verso la compagna Anna, parrucchiera madre di 2 figlie.

Dalle presentazioni delle coppie, è stato detto che si amano molto, ma che sarebbe lui a non sentirsi pronti per il matrimonio.

Il video però sembra dare una sensazione diversa: Andrea si aggira nel villaggio, decisamente furente e sull’orlo delle lacrime. “Dopo 3 giorni così, dopo 3 giorni” dice Andrea, per poi lanciare una sedia al grido di “Sono troppo per lei“. Anche qui, un’altra situazione decisamente tesa che promette di non lasciare insoddisfatti gli spettatori del giovedì sera.

