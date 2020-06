Giunta alla sua settima edizione Temptation Island si prepara a partire all’epoca del Covid-19, il prossimo giovedì 2 luglio e ci sono tanti cambiamenti. Come al solito al timone del docu-reality ci sarà Filippo Bisciglia, ma quest’anno c’è una grande novità: si fonderanno coppie vip e coppie comuni.

Ad un passo dal debutto questo Temptation Island 2020 ecco le 6 coppie, di cui 2 costituite da personaggi noti al pubblico, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore.

Le coppie famose

Come detto l’edizione di quest’anno è un mix di coppie famose e coppie ancora da scoprire.

Ma in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore Filippo Bisciglia commenta la grande novità. “Il mio approccio alle coppie non cambia” dice il 43enne. “Quando si parla di sentimenti e amore, non c’entra se sei famoso oppure no. Siamo tutti uguali”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Li abbiamo visti spesso al centro del gossip negli ultimi tempi, specie perché lei è stata tra i protagonisti più influenti di questo Grande Fratello Vip, ma Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno deciso di mettersi di nuovo alla prova.

Stavolta non sarà solo la lontananza a testare il loro amore, ma anche le tentazioni dell’isola. Vittime di un colpo di fulmine, Antonella e Pietro hanno visto mettere in discussione il loro amore durante il reality a causa di un gossip che raccontava di un tradimento di lui, proprio mentre lei era chiusa nella Casa. Lui ha giurato di esserle sempre stata fedele ed uscita dalla casa la Elia ha cominciato la sua convivenza con Pietro, che ormai va avanti da qualche mese.

Manlia Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Insieme da 3 anni, l’ex Miss Italia oggi speaker e l’ex calciatore oggi opinionista sportivo vogliono mettersi alla prova prima del grande passo. Manlia Nazzaro e Lorenzo Amoruso, infatti, sembrano pronti per la convivenza. Lui scapolo incallito, lei madre di 2 figli con un divorzio alle spalle, si dicono entrambi sicuri dei loro sentimenti, ma riusciranno a superare indenni le tentazioni?

I non famosi

Ci sono poi le altre 4 coppie, pronte ad affrontare le telecamere, con le quali non hanno confidenza, ma anche a combattere tutte le incertezze del loro rapporto, qualora ci fossero.

Bisciglia a proposito delle coppie di quest’anno ha detto: “C’è quella simpatica, quella focosa, quella friccicarella, gli innamoratissimi e i furbi. Ma devo ancora inquadrarle bene“.

Andrea e Anna

Questa coppia viene da Roma, lui Andrea è un ristoratore, mentre lei Anna è una parrucchiera, mamma di 2 figlie. Si amano molto, anche se all’inizio hanno preferito tenere per sé la frequentazione, a causa della differenza d’età di 10 anni, lui 27 e lei 37. Quando hanno deciso di ufficializzare la storia però nuovi ostacoli sono sorti all’orizzonte. Anna e Andrea vedevano e vedono il futuro in maniera diversa: mentre lei sogna il matrimonio, lui non si sente ancora pronto.

Temptation Island dunque potrebbe essere la chiave di Andrea per far capire ad Anna quanto la ami.

Ciavy e Valeria

Ciavy e Valeria, sempre da Roma, sono fidanzati da 4 anni. Lui è un pr e si occupa di eventi, mentre lei onicotecnica, ha una figlia nata da una precedente relazione. La loro storia nasce come un’amicizia, per poi diventare mano mano qualcosa di più serio, ma quando si parla di affrontare una svolta importante Valeria sembra carica, mentre Ciavy temporeggia.

Antonio e Annamaria

Annamaria ha 43 anni, fa la segretaria in un’azienda a Napoli e ha un matrimonio alle spalle. Sta con Antonio, che è papà di una bimba di 3 anni e fa il rider per una compagnia di food delivery. La relazione va avanti da circa 2 anni e mezzo, ma in questo tempo non è sempre filato tutto liscio, a causa di alcune “marachelle” di Antonio. Annamaria vuole scoprire con Temptation Island se con Antonio ne vale davvero la pena.

Alessandro e Sofia

Infine ci sono Alessandro e Sofia, di Perugia, fidanzati da 4 anni. Entrambi hanno 2 figli nati da matrimoni precedenti.

Tra i 2 c’è una grossa differenza d’età, ma questi 17 anni non hanno impedito loro di innamorarsi e portare avanti la loro storia. Tuttavia la loro relazione ha subito grossi scossoni: la convivenza che hanno tentato non è stata come se la immaginavano, e poi c’è quel tradimento di Sofia. Tuttavia è proprio lei che vuole ulteriori conferme e ha proposto di partecipare al programma.

Ritorno alla leggerezza

Il ritorno di Temptation Insland avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid, per scongiurare qualsiasi minaccia del contagio da Coronavirus che ha sconvolto il mondo negli ultimi mesi.

Lo assicura lo stesso Filippo Bisciglia. “Sono state prese precauzioni di legge. Sia il cast che lo staff hanno effettuato ripetuti controlli sierologici e questo ben prima dell’inizio delle riprese”.

Il conduttore si augura che la nuova edizione di Temptation Island possa tornare a regalare al pubblico un po’ di sano intrattenimento e anche un po’ di leggerezza, che negli ultimi tempi per forza di cose è mancato in tv. “C’è tanta voglia di leggerezza in questo momento” commenta Bisciglia. “Abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte in tv. Ora c’è bisogno di essere più spensierati“.