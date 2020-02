Nuovo capitolo di uno dei dramma amorosi che si stanno consumando all’interno del Grande Fratello Vip 2020. Dopo gli affaire tra Pago e Serena Enardu e quello di Licia Nunez, ora i riflettori sono puntati su Antonella Elia e la storia con Pietro delle Piane. Dopo aver saputo che è stato paparazzato insieme ad una ex, la conduttrice ha deciso di lasciarlo.

Pietro delle Piane ha tradito Antonella Elia?

Questa è la domanda che da qualche settimana sta facendo girare la testa della diretta interessata, Antonella Elia. A inizio mese aveva saputo da Adriana Volpa che il fidanzato Pietro era stato paparazzato assieme alla ex, Fiore Argento. I due si erano visti all’interno della casa e sembrava tutto risolto, l’amore aveva ancora una volta trionfato. Tuttavia, sembra che il dubbio e le nuove rivelazioni circa un possibile tradimento dell’uomo abbiano continuato a farla pensare, fino alla decisione.

Ai coinquilini della casa, Antonella Elia ha annunciato: “Ho deciso di lasciare Pietro“.

La decisione di Antonella Elia

Periodo decisamente intenso nella Casa per la Elia, di recente anche protagonista di un duro scontro con Valeria Marini. Sul fronte amoroso, invece ha dichiarato: “Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà“. Aristide prova a farla tornare su sui passi, ma sembra inamovibile: “Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio. Purtroppo è finita“, ha dichiarato Antonella Elia.

La replica di Pietro delle Piane a Mattino Cinque

Ospite a Mattino Cinque per chiarire la questione, Pietro delle Piane sembra prende con molto aplomb la decisione di Antonella Elia. “Conoscendo Antonella, non ci lasceremmo in tv – dice l’attore – Secondo me è una richiesta di aiuto, una provocazione perché vorrebbe che io tornassi nella casa“. Non esclude però che la questione della paparazzata con Fiore Argento possa averla turbata oltre misura: “È possibile che lei abbia pensato che io le dica delle cavolate, e restando nella casa abbia potuto pensare Lo lascio. È un rischio, può succedere anche questo, magari è finito l’amore da parte sua“.

La sua composta reazione fa dire a Federica Panicucci: “La reazione di un uomo innamorato è diversa, no?”. Al che risponde: “Mi sono stancato di questo circo che si sta creando“. Uno spettacolo che, siamo sicuri, non è ancora arrivato al suo atto finale.