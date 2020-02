Non si arresta lo sciame sismico dopo il terremoto del presunto tradimento ai danni di Antonella Elia: la foto inedita del fidanzato in compagnia della sua ex, Fiore Argento, rilancia riflessi scottanti intorno alla storia d’amore dell’ex volto di Non è la Rai. A Mattino Cinque l’esclusivo scatto di Nuovo, settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che rischia di aprire un’altra parentesi spinosa per la gieffina e il suo Pietro Delle Piane proprio a pochi giorni dal loro romantico rendez-vous nella Casa del reality.

Pietro Delle Piane: un’altra foto con Fiore Argento

Un altro scatto (inedito) fa irruzione nel capitolo del presunto tradimento ai danni di Antonella Elia.

Protagonista, ancora una volta, il fidanzato Pietro Delle Piane, che recentemente è stato travolto dai sospetti di aver ripreso i contatti con la sua ex, Fiore Argento.

Lui stesso aveva smentito la notizia, liquidando le foto pubblicate dal settimanale Nuovo come inutili a provare una relazione parallela a suo dire inesistente. La reazione di Antonella Elia, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, non si era fatta attendere ma poi è tornato il sereno, e via baci appassionati e promesse d’amore eterno.

Ma la nuova foto presentata al pubblico da Riccardo Signoretti, nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque, nell’immaginario di alcuni sarebbe pronta a riscrivere l’epilogo della questione e ad aprire una insanabile frattura nella coppia.

Il presunto bacio con Fiore Argento

La foto inedita di Nuovo, mostrata nella trasmissione di Federica Panicucci, ritrae Pietro Delle Piane e Fiore Argento l’uno di fronte all’altra, lei che cinge la vita di lui e sguardo ‘occhi negli occhi’.

Riccardo Signoretti e la conduttrice hanno rivolto una serie di domande alla sorella di Asia Argento, chiedendo conto di una distanza apparentemente troppo ravvicinata per essere derubricata a mera amicizia.

Foto di Fiore Argento e Pietro Delle Piane a Mattino Cinque

“Potrebbe averti usata per farsi pubblicità?” ha chiesto la Panicucci alla Argento, sottolineando il sospetto di tanti che ritengono verosimile l’ipotesi di una messinscena per guadagnare visibilità.

A detta di Fiore Argento, potrebbe trattarsi di un avvicinamento studiato a tavolino in favore di telecamere e flash: “Mi diceva che si sentiva solo, disperato senza Antonella“, ma la figlia del regista rigetta la tesi del bacio.

“Gli voglio bene, è un mio grandissimo amico, provo dell’affetto, e poi non sono una persona fredda. Una cosa è abbracciarsi, ma io mano nella mano non sto neanche con il mio fidanzato, è tutto un altro universo“. Sullo sfondo di una situazione che sicuramente scuoterà ancora le cronache rosa c’è un’ultima rivelazione della donna sul compagno di Antonella Elia: “Lui mi chiama, ma non gli rispondo più“.