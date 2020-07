Si è acceso il falò nel villaggio sardo che ospita l’ottava edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e incentrato su amori e, appunto, tentazioni. 6 coppie di uomini e donne, ognuna in una parte separata del villaggio, dovranno vedere se il loro amore è abbastanza forte da superare ogni cosa. Novità di questa edizione, la presenza di 2 coppie vip assieme a gente comune: una è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che già dalle anticipazioni sembra avranno un duro percorso di fronte a loro.

Tutte le coppie di Temptation Island 8

Oltre alla conduttrice ed ex concorrente del GF Vip e al compagno attore, tra i villeggianti di Filippo Bisciglia figurano anche Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Le altre coppie nip, invece, sono formate da Andrea e Anna, Ciavy e Valeria, Antonio e Annamaria e Alessandro e Sofia.

Già nella primissima puntata, la prima nell’epoca del Coronavirus, le coppie sono state messe a dura prova e non sono mancati momenti di tensione, sconforto e rabbia.

Antonella Elia commenta la scelta di Pietro

Pronti via, la prima fase dopo l’arrivo al villaggio è stata quella della scelta delle rispettive “tentazioni”.

Uomini e donne hanno scelto infatti tra un gruppo di giovani e bellissime single e viceversa, coloro che dovranno tentarli. Già da subito i primi screzi, con Sofia in lacrime perché Alessandro, dopo aver fatto la sua scelta, se ne è andato senza salutarla calorosamente. Stessa problematica per Ciavy e Valeria: in prima battuta, sembrano loro le coppie più fragili.

Tutto il contrario per Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che conquistano il plauso delle altre concorrenti per i teneri baci prima della separazione; “Quello è un amore che sogno“, ha commentato l’onicotecnica Valeria.

E sì che pochi attimi prima Antonella aveva dato del maiale al compagno. Il motivo sta nella scelta della donna di Pietro: “Le hai guardato le tette!” dice Antonella. “Perché sono grandi, si vedevano” commenta candidamente Pietro, per poi beccarsi un divertito “Ah, ne hai scelta una con le tette grandi: sei un maiale, vergognati” dalla Elia.

