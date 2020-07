A Temptation Island è tempo di falò e Lorenzo Amoruso viene invitato da Filippo Bisciglia a visionare alcuni filmati legati alla fidanzata Manila Nazzaro. Ma quello che sente dire dalla compagna lo lascia spiazzato, a tal punto da bloccare il video e restituirlo al conduttore.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, primi segnali di crisi

Tra le coppie di Temptation Island di quest’anno figurano anche Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore e la showgirl hanno voluto mettere alla prova la loro storia d’amore in un’esperienza televisiva in cui i sentimenti giocano un ruolo primario.

Se in un primo momento la coppia non ha mostrato segni di crisi, nella puntata di questa sera qualcosa potrebbe cambiare. L’ex calciatore, al falò dei fidanzati, viene invitato a visionare alcuni video riguardanti la Nazzaro. Nelle immagini si vede la ragazza conversare con le sue compagne di viaggio: “Io in realtà vorrei trasferirmi ma non posso. Non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli, io devo lavorare. I figli non sono i suoi, se succede qualcosa io sono in mezzo a una strada con i miei figli.

Mi auguro a un certo punto di trovare una quadra, sennò stiamo a fare gli eterni fidanzatini“.

Amoruso interrompe il video

Lorenzo Amoruso, in preda a un attacco di rabbia per le parole della fidanzata, interrompe di getto il video senza continuarlo. Tra l’arrabbiato e il meravigliato, l’ex calciatore porge il video a Filippo Bisciglia: “Ho visto abbastanza. Mi sa che nell’altro lato del villaggio le bugie siano fin troppo esagerate perché prima di venire qua si è parlato di comprare una casa a Roma. Tra l’altro ‘gli eterni fidanzatini’ mi sta un po’ sulle ba**e come parola“.

Il conduttore prova a farlo ragionare e, alla fine, Amoruso decide di continuare la visione dei filmati.

