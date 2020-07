Interrotte le riprese a causa del Coronaviurs, nelle scorse settimane, dopo mesi il cast di Un Posto al Sole è tornato sul set. A partire da questo lunedì 13 luglio la soap opera italiana torna in onda, in programmazione tutti i giorni su Rai 3 alle 20.45.

Negli ultimi tempi la curiosità del pubblico è cresciuta a dismisura. Ecco quindi le anticipazioni delle puntate di questa settimana.

Un Posto al Sole, Filippo e Serena

Le cose tra Filippo e Serena vanno sempre peggio e dopo l’ennesima discussione lei prenderà una decisione radicale che potrebbe cambiare per sempre i rapporti con l’ex marito.

Decisa a voltare pagine Serena prova a vivere la sua storia con Leonardo. Tornata con lui dal viaggio in Sicilia, stavolta Serena sembra pronta a cominciare una nuova fase della sua vita. Non resta che vedere quale sarà la reazione di Filippo davanti a tutto questo.

La minaccia del boss

Mentre Fabrizio cerca conforto tra le braccia di Marina, fuggendo dalle tensioni al pastificio e al cantiere, Viola sembra sempre più preoccupata per Eugenio e dalle minacce del boss del clan Tregara.

Mentre Alberto le tenta tutte pur di affrancarsi al capo dell’organizzazione criminale.

Eugenio, che intanto con Susanna è rimasto coinvolto nell’agguato ad Avella, riesce a segnare un punto contro il temuto boss. Quest’ultimo riesce a sfuggire al blitz della polizia. Alberto intanto, preoccupato dal suo legame con i Tregara, decide di rivedere Clara. Tutta questa faccenda, però, non fa che inasprire i rapporti tra Eugenio e Viola. Quanto a Fabrizio, quando vedrà Marina tornare da un viaggio d’affari in compagnia di Roberto, impazzirà di gelosia. Infine Guido e Mariella in vista della decisione finale decidono di convocare i testimoni.

Insomma, Un Posto Al Sole torna alla grande, al solito orario, 20.45, su Rai 3, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.