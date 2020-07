Se i fan dell’amatissima serie tv Glee e dell’attrice e cantante Naya Rivera non perdono le speranze, al punto da lanciare l’hashtag su Twitter FindNayaRivera, le autorità della contea di Ventura, California, dove si trova il lago Piru, che si stanno occupando delle ricerche, stanno facendo fronte ad una realtà ben diversa. I soccorritori infatti hanno annunciato che da operazioni di ricerca si sta passando ad operazioni di recupero.

Per le autorità infatti l’attrice, scomparsa nelle acque del lago, sarebbe deceduta e le speranze di ritrovarne i resti sono poche.

Naya Rivera è morta

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello Sceriffo della Contea di Ventura ai media statunitensi, le autorità non vedono con speranza la possibilità di ritrovare in vita Naya Rivera.

“Presumiamo che si è verificato un drammatico incidente e che sia annegata nel lago”, ha fatto sapere il vice-sceriffo Chris Dyer, aggiungendo che le operazioni ora sono definite di recupero ma l’obiettivo è quello di ripotare Naya Rivera a casa dalla sua famiglia.

Le difficoltà al momento sono tante, il fondo del lago è torbido a causa delle forti correnti e per la presenza di alghe, legni… “Se il corpo è incastrato potrebbe non riemergere mai”.

Come sta il figlio di Naya Rivera?

Il piccolo Josey era con la mamma al momento del drammatico incidente, è stato lui stesso a raccontare alle autorità cosa è accaduto. Entrambi stavano scendendo in acqua per fare una nuotata, Naya Rivera si è calata per prima, il piccolo ha detto di aver visto la mamma tuffarsi senza più riemergere; a quel punto è tornato sull’imbarcazione aspettando che lei tornasse per poi addormentarsi fino a quando non è stato ritrovato dai soccorritori.

Naya e suo figlio erano attesi per le 16, non vedendoli rientrare è immediatamente scattato l’allarme.

Il piccolo, di soli 4 anni, ora si trova insieme al suo papà, Ryan Dorsey, che si è trincerato nel silenzio stampa. Dorsey ha dichiarato di non avere idea che l’ex moglie avesse portato il figlio a fare una gita in barca. La coppia, ufficialemnte divorziata dal 2018, ha la custodia congiunta del piccolo.

