Divulgato il nuovo bollettino con tutti i dati aggiornati in merito all’emergenza Coronavirus e, seppur i contagi riscontrano un leggero aumento, si aggiunge una regione alla conta di quelle a contagi zero. Mentre sono state anticipate le nuove misure di prevenzione, si attende la giornata di martedì, quando il ministro della salute Speranza riferirà in Senato.

Il bollettino del 12 luglio

Salgono ancora i nuovi contagi, nella giornata di domenica 12 luglio se ne contano ben 234, in aumento dunque rispetto alla giornata di sabato, nella quale se ne contavano 188. I numeri dei decessi restano stabili oggi si contano 9 morti, per un totale di 34.954.

Al momento si contano 68 persone ricoverate in terapia intensiva, in aumento di una unità rispetto a sabato, mentre i ricoverati normali sono 776; dato in calo rispetto ai giorni scorsi. 12.335 persone in isolamento domiciliare. Il totale dei guariti è di 194.928 mentre le persone che hanno contratto il virus in totale dall’inizio dell’epidemia sono 243.061.

Liguria a contagi zero

Plaude il governatore della Regione Liguria Giovanni Toto, che ad oggi è arrivata a contagi zero. “Un grande momento che aspettavamo da mesi e che conferma il trend positivo nella nostra regione, anche dopo la riapertura di tutte le attività economiche” ha commentato.

“Dopo tanti sacrifici da parte di tutti, dopo il lavoro incessante di medici, infermieri e operatori sanitari, dopo la fatica e la paura, questo un grande giorno!”.

Tajani preoccupato

Intanto il vice-presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, si è detto preoccupato in merito all’ipotesi di una nuova ondata di ritorno. Complice anche la situazione nella Capitale, in cui sono stati registrati contagi di importazione, Tajani ha commentato: “Ci si prepari ad una nuova chiusura delle frontiere esterne dell’Europa”, soprattutto per i Paesi a rischio più alto, già presenti nella lista aggiornata dei Paesi in cui non è consentito viaggiare.

