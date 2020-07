Zindzi Mandela aveva 59 anni ed era la figlia più giovane del leader anti-apartheid, Nelson Mandela. È morta in un ospedale di Johannesburg, in Sudafrica.

Non si conoscono al momento le cause della morte.

Zindzi lesse la lettera scritta dal padre in prigione

Zindzi era ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca, ma era un volto noto fin da quando era giovanissima. A lei, infatti, il padre scrisse una lettera, mentre si trovava in prigione, in cui spiegava perché avrebbe rifiutato l’offerta del governo sudafricano di liberarlo se lui avesse denunciato le violenze del movimento anti-apartheid.

Fu Zindzi poi a leggere la lettera in pubblico, a riprova delle intenzioni del padre: un gesto che si rivelò fondamentale per la lotta all’apartheid.

Una giovinezza senza il padre Nelson mandela

Zindzi, d’altronde, ebbe poche possibilità di stare con il padre durante la sua gioventù: al momento dell’arresto di Mandela lei aveva solo 18 mesi: era il 23 dicembre 1960. La sofferenza dovuta al fatto di dover crescere senza la figura paterna e la storia stessa di suo padre la portò a volersi impegnare lei stessa nel diritto e nella branca della giustizia, tanto che studiò legge all’università di Cape Town.

Zindzi Mandela, l’ultimo saluto

A porgerle l’ultimo saluto è stata, tra gli altri, la ministra degli esteri sudafricana: “Zindzi non sarà ricordata solo come figlia di “Tata” Nelson e “Mamao” Winnie, ma come un’eroina a pieno titolo. È stata sempre al servizio del Sudafrica”.

Il figlio Bambatha Mandela l’ha voluta ricordare con una sua immagine su Instagram e la frase: “Riposa in pace“.

La vita privata di Nelson Mandela

Nelson Mandela ha avuto 3 mogli: la prima è stata Evelyn Noto Mase, con la quale ha avuto un matrimonio durato fino al 1957.

I due ebbero 4 figli.

Zindzi Mandela è invece figlia di Winnie Madizikela, la moglie di Mandela che stette vicino all’uomo per tutti gli anni di carcerazione. Il loro matrimonio finì nel 1992, e divorziarono ufficialmente nel 1996. I due si lasciarono anche per via do forti contrasti politici.

Mandela visse anche un matrimonio nella vecchiaia: a 80 anni si sposò infatti con Graça Machel, vedova del Presidente del Mozambico.