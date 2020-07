Serena Grandi e Corinne Cléry, ospiti ad Io e Te, hanno rivissuto le loro vite: partendo dal marito in comune, Giuseppe Ercole, hanno raccontato inediti momenti felici e nuovi dettagli sul duro litigio al Grande Fratello Vip nel 2017.

Il Faccia a faccia tra Pierluigi Diaco e le due ospiti è stato caratterizzato da un’onestà senza limiti: rivelazioni piccanti e duri scontri sono stati la prova di una lunga chiacchierata a cuore aperto.

Serena e Corinne: una lunga amicizia

Serena Grandi e Corinne Cléry sono nate lo stesso giorno – il 23 marzo – rispettivamente del 1958 e del 1950, ed hanno “condiviso” un marito: Giuseppe Ercole, sposato prima alla Grandi e successivamente con la Cléry.

Sia Serena che Corinne hanno avuto parole dolcissime nei confronti di Giuseppe Ercole, raccontando di come lui fosse riuscito a condividere con entrambe cose molto importanti.

Le due donne sono oggi grandi amiche, ed hanno dato vita ad una particolare famiglia allargata, tanto che il figlio della Grandi, Edoardo, le considera entrambe come mamme.

Una guerra durata 10 anni

Ma non sempre è stato rose e fiori, per ben 10 anni si sono fatte la guerra.



Loro stesse lo raccontano, incalzate da Pierluigi Diaco. Serena Grandi ha così dichiarato sullo scontro al Grande Fratello Vip: “Quando ho visto entrare lei nessuno sapeva niente, e gli autori mi hanno detto: Vuoi toglierti qualche sassolino dalla scarpa? Questo è il momento“.

Mentre Cléry – sempre riferendosi alla lite al Grande Fratello Vip – ha sottolineato: “Noi siamo state 10 anni separate […] Lì ci siamo dette di tutto, sembravamo due pesciarole, senza offendere le pesciarole!“

Entrambe si sono imbarazzate e sorridendo hanno definito la loro litigata come un momento volgare che non ripeterebbero mai più.

La riappacificazione e il ritorno dell’amicizia

Sul momento in cui si sono riviste lontane dalle telecamere e hanno fatto pace Cléry ricorda: “Ci siamo abbracciate, abbracciate strette. Tutto questo è successo perché [gli autori del Grande Fratello ndr.] mi hanno chiesto di scrivere una lettera a Edoardo, in cui ho tirato fuori tutto il mio dolore“.

Corinne ha sottolineato quante cose abbia in comune con l’amica: “Con Serena abbiamo in comune la lealtà, l’amore per gli animali, l’amore per i figli, l’amore per il cibo… finito l’amore per Giuseppe… adesso non ci divide niente.

Siamo molto simili.“

E Serena ha chiosato: “Sappiamo equilibrare la nostra amicizia, la nostra amicizia, le nostre depressioni“.

Duro scontro in diretta: Diaco perde le staffe

Proprio sui reality show in generale Corinne e Pierluigi si sono scontrati molto duramente. Diaco infatti, riprendendo le parole della Cléry, si è indignato esclamando: “Tu mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa molto seria può passare attraverso il microfono di un reality show?! Ma dài, Corinne! […] Io non ci credo che dentro alla televisione possa esserci la verità, la verità sta fuori“

Corinne, toccata sul vivo ha chiesto: “Allora vuoi dire che dico delle bugie?!

“.

Durissima la risposta di Diaco “Penso di sì” e la successiva replica della Cléry: “Sbagli, purtroppo o per fortuna io non le dico mai“.

La lite è proseguita, davanti ad una Serena Grandi che assisteva in silenzio, fino a quando il conduttore Pierluigi ha dovuto constatare che le loro opinioni erano troppo divergenti per trovare un punto d’incontro.

Serena senza freni: i dettagli piccanti

Ha invece stupito tutto lo studio, lasciando Diaco a bocca aperta, la spigliatezza con cui Serena ha confessato dettagli piccanti della sua vita: “Non siamo fidanzate, ma siamo fidanzabili […] Io in un uomo cerco tutto, soprattutto deve essere ricco.

E dev’essere anche sessualemente molto...”

Il sottinteso osé non è sfuggito a Diaco, che stupito ha riso ed esclamato: “Ancora?!” mentre Serena divertita confermava tutto.

Il figlio Edoardo stupisce le mamme

Dolcissima infine la sorpresa in diretta del figlio di Serena, Edoardo, che ha mandato un videomessaggio rivolto a entrambe: “Ciao mamma e ciao Corinne! Ho proprio voglia di passare un weekend con voi due, tanta voglia di ricordare papà e sono molto contento di vedere proprio gli occhi di due donne che sono riuscite ad andare oltre ad ogni tipo di conflitto e riuscire a formare di nuovo una famiuglia.

Siete pazzesche, vi mando un bacio grande grande!”

Serena e Corinne, con dolcezza e affetto hanno parlato dei diversi rapporti che si sono instaurati. Corinne ha spiegato: “Edoardo è un coccolone! Cerca di farci capire che si occupa di noi. Con lei è più possessivo, su di me c’è divertimento e grandi chiacchiere”.

Il momento più difficile di mamma Serena col figlio Edoardo

Mentre Serena ha ricordato il momento in cui il figlio, Edoardo, ha fatto coming out: “Il momento più difficile è quando mi dicevano: Tuo figlio è gay.

E io non riuscivo a capire perché questa cattiveria di voler assoluntamente dirmi una cosa che io non sapevo. Quello è stato un momento difficile. Poi l’ho amato e stra-amato. Grazie a Dio che ha una macia in più!“

Pierluigi Diaco ha chiuso il Faccia a faccia salutando le ospiti col sorriso: “Grazie per aver accettato delle provocazioni che andavano fatte, perché al pubblico certe volte servono alcune spiegazioni“.

