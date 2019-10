Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, e sua madre sono stati ospiti di Mattino Cinque e insieme hanno parlato del coming out e dell’esperienza dell’attrice al Grande Fratello.

Il racconto di Edoardo

“Ho fatto in modo che questa cosa tardasse per poi arrivare nel momento giusto“, racconta a Federica Panicucci. Serena racconta che prima di saperlo ufficialmente dal figlio glielo dicevano gli altri: “Ho mascherato uno shock iniziale, ho fatto finta di niente e sono andata in analisi per due mesi“, ha raccontato.

“L’unica cosa di cui un po’ mi vergogno è di aver svelato questa cosa al Grande Fratello“, ricorda, “ma ero esasperata e non stavo neanche bene, diciamo la verità.

Avrei preferito dirlo con più dolcezza. Ma forse gli ho dato una mano“, conclude. “Sono stato accolto bene dalle persone. La paura c’è sempre“, conferma alla fine Edoardo.

Edoardo non aveva paura della reazione della madre alla sua ammissione: “Mi pento di non averglielo detto quando avevo determinate consapevolezze“. E ancora: “Era una questione legata al farmi scoprire da lei come persona. Un nuovo grado di consapevolezza“.