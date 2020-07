Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è stato al centro del gossip negli ultimi giorni, nonostante le smentite da parte di entrambi i protagonisti della vicenda.

Ora la stessa Alessia Marcuzzi posta una foto su Instagram che non ha bisogno di commenti, e anche il settimanale Chi svela che la presentatrice e il marito trascorrono le vacanze in serenità.

L’abbraccio tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, come ripreso da altri siti, ha paparazzato la celebre conduttrice in momenti di tenerezza insieme al marito Paolo Calabresi Marconi.

La coppia si trovava in barca nella Costiera Amalfitana, dove i 2 hanno deciso di trascorrere qualche momento di relax lontani dai riflettori, senza però essere riusciti ad evitare gli scatti dei paparazzi.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi paparazzati in barca – Chi

Alessia Marcuzzi mette le cose in chiaro nel suo ultimo post

I momenti di allegria sembrano quasi arrivare al momento giusto per smentire ulteriormente i gossip sul presunto tradimento della conduttrice con Stefano De Martino, ed è la stessa Alessia Marcuzzi a renderlo ancora più chiaro nel suo ultimo post Instagram.

La presentatrice abbraccia con passione il marito nella foto, che non ha bisogno di didascalie. Sono molti i commenti degli amici vip che li sostengono. “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria” è il commento esplicito del giudice di Amici Rudy Zerbi.

L’ultimo post di Alessia Marcuzzi

Flirt Marcuzzi-De Martino: le riposte dei 2 conduttori

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ancora al centro del gossip. Voci parlavano di un possibile flirt del ballerino con la bionda conduttrice, smentito da De Martino in modo categorico: “Con Alessia e Paolo, che sono due grandi amici, ci siamo fatti una risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”, aveva rivelato il ballerino.

Anche Belen aveva detto la sua smentendo le voci della rottura a causa della presentatrice. “Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci”, è stata l’ultima dichiarazione della showgirl.

