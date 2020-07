Lo scorso 21 giugno Anna Munafò è diventata mamma. È infatti nato il piccolo Michael, che è il primo figlio per l’ex protagonista di Uomini e donne.

L’ex tronista racconta a Uomini e Donne Magazine, come ripreso da altri siti, le sue emozioni dopo il parto e il ricordo della sorella scomparsa in un tragico incidente stradale.

Anna Munafò: “L’arrivo di Michael ha riacceso la luce”

La bella Anna racconta la grande gioia pochi giorni dopo il lieto evento: “Michael è il figlio, nonché il nipotino, tanto atteso da tutti. La perdita prematura di mia sorella Alba aveva un po’ spento quell’entusiasmo che vive ‘di diritto’ in ognuno di noi come avviene all’interno di ogni nucleo familiare” rivela l’ex tronista.

La sorella di Anna Munafò, Alba, è infatti scomparsa nel lontano 2009. L’auto su cui viaggiava la ragazza in compagnia di amici si schiantò violentemente contro un guard rail e per la giovane non ci fu nulla da fare.

“L’arrivo di Michael ha riacceso quella luce e quella speranza di una vita che si rigenera. Guardare lui e guardare i miei genitori con lui riempie il cuore” dichiara la giovane mamma.

Una nuova vita per l’ex tronista Anna Munafò

La giovane Anna è conosciuta al grande pubblico per essere stata una delle troniste del programma di Maria De Filippi Uomini e donne. La bella siciliana, seconda classificata a Miss Italia 2005, ai tempi del dating show aveva scelto Emanuele Trimarchi come suo compagno, ma dopo poco la passione tra i 2 si è spenta.

Ora Anna ha al suo fianco il marito Giuseppe, sposato l’anno scorso, e dai suoi scatti social sembra ora completamente dedita alla famiglia.

In uno degli ultimi post di Instagram dichiara di voler mettere al primo posto la salute del piccolo in questi tempi difficili.

“Vi chiedo una cortesia, visto che sono tante le persone che non credono al Covid o che comunque se ne fregano perché poco gli importa, di non avvicinarvi troppo alla carrozzina se siete senza mascherina e che cmq il bambino non va toccato” è l’appello della neo madre. “Sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro. Grazie da Michael” afferma Anna Munafò.

Anna Munafò e il figlio Michael in un post Instagram

