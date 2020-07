Fedez e Chiara Ferragni hanno parlato dell’intervento chirurgico subito dal figlio, Leone, e hanno rivelato i retroscena di un momento particolarmente difficile vissuto in privato.

Fedez e Chiara Ferragni: “Leone sembrava sordo“

Hanno sempre preferito tenere la questione nella cornice della massima riservatezza, ma stavolta Fedez e Chiara Ferragni hanno approfondito una questione importante davanti alle telecamere.

La coppia ne ha parlato diffusamente nel finale di stagione del podcast “Muschio Selvaggio”, di Fedez e Luis Sal. Ospite dell’ultima puntata proprio la fashion blogger, che con il marito ha ricalcato il ritratto di un difficile momento familiare vissuto dopo la nascita del primogenito.

“Quando è nato – ha dichiarato Fedez – sembrava fosse sordo a livello neurologico, e questa cosa ovviamente non l’abbiamo raccontata nell’immediato, però, successivamente, ha dovuto fare un’operazione”.

“È stata un’esperienza fuori dal comune“

Il racconto di Fedez è proseguito con un focus sull’approccio che lui e sua moglie hanno scelto per affrontare il delicato momento riguardante il figlio Leone. “Per noi che eravamo neo genitori è stata un’esperienza fuori dal comune, che nessun nostro familiare aveva vissuto“.

La coppia ha deciso di condividere quella pagina difficile con altri genitori che avevano vissuto la stessa situazione, traendone un importante supporto: “È stato un modo per calmarci, per condividere con altre persone che ci hanno detto ‘L’abbiamo vissuta anche noi ed è andata in questo modo…’, quindi ci ha tranquillizzato in qualche modo“.

Chiara Ferragni, al suo fianco nel corso dell’intervista, gli avrebbe insegnato “il potere della condivisione”, e anche questo gli avrebbe permesso di guardare al problema con una prospettiva a tinte decisamente meno tragiche.

