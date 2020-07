Si rincorrono veloci le indiscrezioni sul futuro di Ivan Cottini dopo un’intervista rilasciata dal ballerino a Novella 2000. Nel discorrere generale su vita privata e futuro sembrava infatti che Cottini potesse avere qualche più di una semplice chance per entrare nello studio di Uomini e Donne in qualità di tronista ora che, dopo la rottura con la compagna e madre di Viola, è tornato single. Per capire però cosa stesse accadendo, abbiamo deciso di chiamarlo e in confidenza Ivan ci ha chiarito meglio cosa è davvero accaduto e cosa si nasconde dietro a questo grande misunderstanding.

Ivan Cottini a Uomini e Donne: cosa è successo

“Magari, magari, almeno Maria mi fa trovare l’amore” sono le prime parole che ci rilascia Ivan nel corso della chiamata in cui gli domandiamo se dobbiamo preparaci a vederlo presto in televisione come tronista nello studio di Uomini e Donne. Sono numerose di fatto le testate che al momento starebbero diffondendo indiscrezioni sulla presunta e quasi certa presenza del ballerino nello studio della De Filippi alla ricerca di una nuova compagna.

Nessun trono in vista al momento

La realtà però è molto diversa e il qui pro quo sembra essere del tutto nato da una battuta ironica di Cottini.

“È stata una battuta che la giornalista mi ha fatto, mi ha detto ‘tu sei un bellissimo ragazzo, sei single, hai fatto 4 anni ad Amici, perché non chiedi a Maria di andare a Uomini e Donne a trovare l’amore?“. Di fronte alla possibilità Cottini non si tira affatto indietro: qualora arrivasse la telefonata di Maria De Filippi il ballerino accetterebbe senza indugio ma al momento, la chiamata non c’è stata.

L’appello di Ivan a Maria De Filippi

A dire il vero, Cottini ci racconta come la battuta stessa sia nata a sua volta da alcune parole di sua madre rilasciate tempo fa in quel di Storie Italiane: “Aveva detto che la prossima donna me la voleva scegliere lei. E io ho detto ‘guarda allora, vado a Uomini e Donne e ci vado con mamma così almeno me la sceglie lei‘”. Nessun contatto e nessuna promessa se non la speranza che Maria De Filippi, notando il forte interesse nutrito dal ballerino, decida di accogliere il suo appello.

Un’occasione per portare in studio la diversità

“Se arrivasse una chiamata da Maria io non la rifiuterei – aggiunge Cottini – sarebbe sicuramente una bella esperienza e soprattutto sarebbe molto stimolante per tante persone malate o disabili che si sentono tagliate fuori. A Uomini e Donne vengono proposti sempre i soliti canoni del ‘belloccio’, quelli che vuole questa società insomma. Ma la società stessa è fatta anche da tante altre sfaccettature e colori, vedi me. Sarebbe stimolante proporre la diversità in quel programma“.

