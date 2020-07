Lorella Cuccarini piange una delle sue più vecchie amiche, la ballerina Galin Görg. Con un post su Instagram, la conduttrice ha voluto ricordare la carissima amica, che l’ha accompagnata negli esordi ed è anche stata ballerina di Fantastico 6, nell’edizione condotta da Pippo Baudo.

Lorella Cuccarini e Galin Görg: amiche e colleghe

Su Instagram, oggi, è apparsa l’immagine di una giovanissima Lorella Cuccarini, in body da ballo, al fianco di una bellissima e giovanissima Galin Görg. Le due ballerine hanno condiviso gli esordi come ballerine televisive e Galin era diventata piuttosto famosa, anche perché aveva partecipato a programmi di successo come il Sandra e Raimondo Show.

La caption dell’immagine mostra l’evidenza del rapporto tra le due ballerine: “Non ci posso ancora credere…Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l’altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin”.

Le parole di Steve La chance

A dare la notizia della ballerina scomparsa, con parole non dissimili da quelle della collega, è stato anche Steve La Chance, che aveva lavorato con Görg da giovane: “Ti ricorderò così..Dancing with the angels” e, postando un suo video: “Eravamo piccoli..

il nostro primo lavoro insieme ❣️R.I.P. 🌹”

Galin Görg: vita, successo, lavoro

Galin Morg è morta il giorno del suo compleanno: era nata a Los Angeles, da madre attrice e padre regista di documentari. Nella sua carriera ha lavorato con alcuni musicisti importanti, ed ha fatto parte di videoclip molto famosi come quello di Body dei The Jacksons ed il video di Sharp Dressed degli ZZ Top.

Ha lavorato anche come attrice, comparendo in serie come Saranno Famosi ed A-Team. Negli ultimi decenni ha avuto piccoli ruoli in serie di successo come CSI: Miami, Lost, Xena-Principessa Guerriera e Crossing Jordan.