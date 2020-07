Per gli appassionati della soap Un posto al sole c’è una bella notizia. Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, attori che interpretano Filippo e Arianna, sono diventati di nuovo genitori. La bellissima notizia tramite un post pubblicato sui social proprio dal papà che ha anche svelato lo splendido nome: Viola Belle.

L’annuncio di Michelangelo Tommaso

“Ecco la bella notizia che vi avevo promesso: Con immensa gioia e felicità io e Samanta Piccinetti vi presentiamo la nostra piccola Viola Belle. Ha già 4 giorni, ma ce la siamo tenuta tutta per noi“, scrive su Instagram Michelangelo Tommaso.

In foto due dolci piedini e il braccialetto dell’ospedale, insieme a un bel completino rosa. “Un abbraccio, grande da parte nostra a tutti voi che ci avete tanto chiesto! inutile dire che siamo già innamorati pazzi di lei“, aggiunge ancora mostrando tutta la dolcezza del momento.

Samanta Piccinetti ha condiviso la stessa foto gioendo anche lei pubblicamente per l’evento: “Eh si… già innamorati pazzi di te piccola Viola Belle… Banale dirlo, ma quando si aspetta il secondo figlio, ci si chiede come si potrà amare allo stesso modo del primo questo esserino nuovo.

E invece, senza che tu riesca a realizzare, ti travolge, ti sconvolge, ti allarga il cuore e lo riempie di nuovo“. E quindi un augurio e un bellissimo messaggio per tutta la sua famiglia: “Benvenuta amore mio, benvenuta in questa avventura pazzesca! Michelangelo, Sole Caterina, Viola Belle, siete tutta la mia vita!“.

L’annuncio della gravidanza

La coppia aveva raccontato a Caterina Balivo qualche mese fa di aspettare una bimba. In questi anni hanno sempre tenuto il loro legame lontano dai riflettori: “Siamo sempre stati molto riservati, per molto tempo non abbiamo parlato neanche della nostra storia, ci siamo voluti proteggere, anche per vedere se come coppia potevamo funzionare” ha raccontato l’attore a Vieni da me.

La coppia si è sposata nel 2017, con una cerimonia celebrata in campagna in provincia di Siena.

