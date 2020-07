E alla fine arriva la riconferma. Il Festival di Sanremo, in diretta, come di consueto, dal teatro Ariston, andrà in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021. Questa sarà l’edizione numero 71 del Festival della canzone italiana e sul palco a presentarla ci sarà di nuovo la coppia Amadeus-Fiorello.

A Sanremo Amadeus e Fiorello

L’annuncio è arrivato proprio oggi, ma già da giorni si parlava di una riconferma della coppia dopo il grande successo della scorsa edizione. ”Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata ma anche intrattenitore che ha fatto un gran lavoro nella selezione delle canzoni.

E insieme a lui, ovviamente, tornando al discorso valoriale, ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che forse riaprirà la nostra normalità. Viva Sanremo!”. A dirlo è stato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai di oggi.

Sanremo Giovani sempre ad Amadeus

Come era già stato anticipato anche le selezioni dei giovani che si giocheranno la vittoria di Sanremo Giovani, sarà condotta da Amadeus. Stefano Coletta ha infatti spiegato che “il giovedì, in seconda serata, con Amadeus, sarà dedicato alle selezioni per Sanremo giovani che verranno fatte in modo trasparente“.

Il ritorno sulla Rai di Maria De Filippi

A proposito di Sanremo, alla conduzione di Sanremo era arrivata anche Maria De Filippi, che aveva “lasciato” mediaset per la conduzione del Festival più importante della Tv. Anche quest’anno la conduttrice di punta di Mediaset torna in Rai, il 25 novembre, per il giorno contro la violenza sulle donne. Rai 1, infatti, ha deciso di dedicare un evento a questa giornata. “Ci saranno Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia.

Mi emoziono perché ho avuto una risposta immediata. Per me, sarà l’evento dell’autunno. Ringrazio De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda“, ha aggiunto ancora Coletta.

